Piłka nożna to nie tylko efektowne gole i genialne interwencje bramkarskie. Ta dyscyplina sportu przyciąga uwagę milionów kibiców na całym świecie także dzięki wyjątkowym sztuczkom piłkarskim zawodników. Piłkarze wykorzystują je, aby zmylić swojego rywala i zyskać przestrzeń lub po prostu, aby minąć swojego rywala. Nierzadko zdarza się, że zawodnicy chcą też ośmieszyć przeciwnika z czysto rozrywkowych powodów. Niezależnie, w jakim celu takie triki są wykonywane, dodają kolorytu piłce nożnej. Przygotowaliśmy dla naszych czytelników zestawienie z najefektowniejszymi tego typu zagraniami. Jeśli coś nam umknęło, to zachęcamy to dzielenia się w komentarzach ze swoimi obserwacjami.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ronaldinho

Piłka nożna daje mnóstwo radości kibicom na całym na świecie

Wpływ na niezwykłą popularność tej dyscypliny sportu mają nie tylko piękne gole i świetne parady bramkarzy

Uwagę fanów przyciągają także efektowne sztuczki piłkarskie i triki. Goal.pl przygotował zestawienie z najpopularniejszymi tego typu zagraniami

W gronie zawodników wyróżniających się niezwykłymi umiejętnościami technicznymi znajdują się przedstawiciele różnych krajów. Pod tym względem przede wszystkim wyróżniają się Latynosi, którzy z piłką potrafią zrobić niemalże wszystko. Aczkolwiek w Europie też nie brakowało zawodników, którzy potrafili zachwycić obserwatorów. Podobnie wygląda sytuacja z piłkarzami z Afryki. Poniżej prezentujemy nasz ranking z najbardziej znanymi trikami.

10. Johan CRUYFF (Holandia)

Zwrot Johana Cruyffa jest jedną z najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych sztuczek piłkarskich przez zawodników. Bez wątpienia Holender wykonywał ten zwód wiele razy. Aczkolwiek świat dostrzegł go przede wszystkim w trakcie mundialu w 1974 roku w Niemczech. Cruyff w pewnym momencie sprawiał wrażenie, jakby chciał podać piłkę do jednego z kolegów z zespołu. Niemniej ostatecznie przeciągnął piłkę w innym kierunku i ruszył w pole karne rywali, gubiąc rywala. Były piłkarz i trener może pochwalić się wieloma sukcesami na swoim koncie. Między innymi osiem razy wygrywał mistrzostwo Holandii z Ajaxem. Jako trener wygrał z kolei przede wszystkim cztery mistrzowskie tytuły z FC Barceloną.

9. Ferenc PUSKAS (Węgry)

Jednym z gigantów futbolu był bez wątpienia Ferenc Puskas. Były reprezentant Węgier w trakcie swojej kariery został między innymi wicemistrzem świata w 1954 oraz złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich w 1956 roku. W historii piłki nożnej zapisał się jednak nie tylko z pięknych goli, ale także słynnego triku, którego użył w 1953 roku. Puskas znalazł się w narożniku pola karnego, gdy wydawało się, że odda strzał, to ten całkowicie zmylił wszystkich, przeciągając piłkę do tyłu. Przeciwnik robiący wślizg był kompletnie zdezorientowany. Węgier natomiast mógł ze spokojem ruszyć w kierunku bramki rywali.

8. Jay-Jay OKOCHA (Nigeria)

Jay-Jay Okocha to zdecydowanie jeden z najlepszych wirtuozów w świecie piłki nożnej. Z reprezentacją Nigerii wygrywał kilka razy Puchar Narodów Afryki, a także wywalczył złoto na Igrzyskach Olimpijskich w 1996 roku. To, czym zawodnik się wyróżniał, to niezwykła ilość efektownych zwodów. Był w stanie zmylić każdego piłkarza, mając piłkę przy nodze. Przede wszystkim dał się zapamiętać z tego, że prowadząc piłkę w stronę drugiej nogi, mylił rywala, przekładając futbolówkę w błyskawicznym tempie na drugą nogą. Ponadto Okocha potrafił przerzucić piłkę nad głową rywala, a także zakładać im tzw. kanał. W trakcie kariery występował między innymi w takich zespołach jak: Bolton Wanderers, Paris Saint-Germain, czy Eintracht Frankfurt. W reprezentacji Nigerii zaliczył 73 występy, notując w nich 14 trafień.

7. Cristiano RONALDO (Portugalia)

Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki to niezwykły magik. Już w czasie swojej pierwszej przygody z Manchesterem United portugalski piłkarz zasłynął z efektownych sztuczek piłkarskich i trików. Wydaje się, że jednym z najbardziej ulubionych zwodów Cristiano Ronaldo jest przekładanie nóg nad piłką, co może kompletnie zdezorientować rywala. Robi to tak szybko, że przeciwnicy często dają się nabrać na ruchy Portugalczyka. Ronaldo popisywały się tego typu zagranie niejednokrotnie. Także w Realu Madryt, czy Juventusie. Mnóstwo goli strzelił po zainicjowaniu akcji w ten sposób. 36-latek udowodnił jednocześnie, że jeśli jest coś opanowane do perfekcji, to zawsze może przynosić efekty.

6. Zinedine ZIDANE (Francja)

Zinedine Zidane zasłynął z robienia rulety w barwach Juventusu i Realu Madryt, wykonując ją zawsze niezwykle precyzyjnie. Trzeba jednak pamiętać, że ten trik szerszej publiczności pokazał po raz pierwszy Diego Armando Maradona. Zwód polega na tym, że w trakcie biegu zawodnik w pewnym momencie stawia stopę na piłce, obracając się na niej, a drugą stopą, odciąga piłkę, co ma na celu zmylenie rywala.

5. Robert LEWANDOWSKI (Polska)

Jednym z popularniejszych trików piłkarskich jest rabona, polegająca na zagraniu piłki przez nogę, która owija się obok drugiej nogi. Tego typu zagranie może być wykorzystane zarówno przy dośrodkowaniu, jak i przy strzale. W trakcie meczu Bayernu Monachium z Schalke takim podaniem popisał się Robert Lewandowski, dogrywając piłkę do Thomasa Muellera, który nie miał kłopotu z umieszczeniem piłki w bramce.

4. Antonin PANENKA (Czechy)

Wykonywanie rzutów karnych to sztuka, która wbrew pozorom nie jest łatwa. Wymagana nie tylko precyzyjni, ale silnej psychiki. Tymi czynnikami wyróżniał się Anton Panenka, wykonując jedenastki w wyjątkowym stylu. Czech strzelał zwykle w sam środek bramki, będąc pewnym, że bramkarz zwykle rzuci się w któryś z boków. Panenka natomiast delikatną podcinką kierował piłkę do bramki, ośmieszając w ten sposób danego golkipera. W ten sposób Czech pokonał między innymi Seppa Maiera w starciu Czechy – Niemcy w finale europejskiego czempionatu w 1976 roku.

3. Cuauhtemoc BLANCO (Meksyk)

Ruch ten nie jest trudny, ale okazywało się, że bardzo przydatny. W momencie, gdy zawodnik ma dwóch rywali obok siebie, dzięki tego typu trikowi szybko mógł uwolnić się spod ich opieki. Cały sens tego zagrania polegał na złapaniu piłki w dwie nogi i odskoczeniu od rywali. Cuauhtemoc Blanco sprawił, że jego przeciwnicy byli często wprawiani zakłopotanie, nie mając recepty na powstrzymanie Meksykanina przed tego typu ruchem.

2. Rodrigo TADDEI (Brazylia)

Rodrigo Taddei wykonywał jeden z najtrudniejszych trików, który zyskał nazwę The Aurelio na jego cześć. Całe zagranie polega na przeniesieniu ciężaru ciała na jedną z nóg, podczas gdy druga w pewnym momencie kopie piłkę, przesuwając ją następnie do przodu. Brzmi skomplikowanie, ale w trakcie gry jest nie tylko efektowne, ale i efektywne, bo przeciwnik jest wówczas kompletnie oszołomiony, nie mając do końca świadomości, co tak naprawdę się stało. Rodrigo Taddei, broniąc barw AS Roma niejednokrotnie nabierał swoich rywali na ten zwód. Brazylijczyk zanotował łącznie 272 mecze w Serie A, zdobywając w nich 36 bramek. Ponadto na koncie piłkarza znalazły się 33 asysty. Z ekipą z Rzymu były piłkarz wygrał dwa razy Coppa Italia i raz Superpuchar Włoch.

1. RONALDINHO (Brazylia)

Brazylijski magik do perfekcji opanował tzw. elastico. Ronaldinho wykorzystał ten ruch do minięcia obrońców drużyny przeciwnej. Zwód ten może wykonać każdy, jeśli poświeci trochę czasu na trening. Ostatnio nie jest często widziany na boiskach piłkarskich. Niemniej, jeśli tylko zostanie wykonany z odpowiednią szybkością, to może być przydatny na boisku. Były reprezentant Brazylii wykonywał ten ruch niezliczoną ilość razy, a mimo wszystko rywale dali się na to nabierać. Między innymi to zagranie przyczyniło się do tego, że Barca z Ronaldinho w składzie wygrała dwukrotnie mistrzostwo La Liga i raz Ligę Mistrzów. Brazylijczyk bronił barw teamu z Camp Nou w latach 2003/2008. Trafił do Barcy z Paris Saint-Germain za ponad 32 miliony euro. W szeregach Blaugrany wystąpił w 207 spotkaniach, strzelając 94 gole.

BONUS. Ryan GUY (Guam)

Piłkarz reprezentacja Guamu wykonywał sztuczkę, która nie była za bardzo przydatna, ale trzeba przyznać, że bardzo efektowna. Zawodnik wykonywał rzut z autu, obracając się na piłce w trakcie potyczki towarzyskiej Airtricity League XI z Man Utd w 2010 roku. Czerwone Diabły wygrały wówczas 7:1. Tymczasem zagranie zawodnika rywali z uśmiechem przyjął nawet sam sir Alex Ferguson.

