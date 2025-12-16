Pietuszewski zagra w Bundeslidze?! Do tego klubu pasuje idealnie

18:13, 16. grudnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

Oskar Pietuszewski to największy polski talent. Kwestią czasu jest aż trafi do dużego klubu. Kacper Potulski w rozmowie z serwisem Meczyki.pl wskazał drużynę w Bundeslidze, do której by pasował.

Oskar Pietuszewski
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski idealnie pasuje stylem gry do Eintrachtu Frankfurt

Oskar Pietuszewski cieszy się ogromny zainteresowaniem wśród największych klubów w Europie. W ostatnich tygodniach pojawiały się w mediach informacje o takich drużynach jak Barcelona, Chelsea, Bayern Monachium czy Manchester City. Wiadomo, że otoczenie piłkarza preferuje inną drogę kariery dla 17-latka. Ich zdaniem lepszym rozwiązaniem będzie transfer do zespołu, w którym od razu będzie grał.

W związku z tym można się spodziewać, że Pietuszewski i jego otoczenie wybiorą mniejszy klub, odchodząc z Jagiellonii, ale z gwarancją minut. Idealną drużynę, do której pasuje stylem gry, wskazał dla niego Kacper Potulski, czyli kolega z reprezentacji Polski do lat 21.

Poziom Bundesligi jest ogromny, ale jestem przekonany, że Oskar Pietuszewski dałby sobie radę. Zachęcam go, żeby tu przyszedł i rywalizował, bo umiejętności ma takie, że na pewno dałby sobie radę. Jest wiele klubów, w których mógłby grać. Myślę, że pod styl gry bardzo pasowałby do Eintrachtu Frankfurt – powiedział Kacper Potulski w rozmowie z serwisem Meczyki.pl.

Eintracht Frankfurt to solidna marka w Bundeslidze. Regularnie grają w europejskich pucharach, a ostatni sezon zakończyli na 3. miejscu w lidze. W obecnych rozgrywkach biorą udział w Lidze Mistrzów, gdzie wciąż mają szanse na awans do fazy pucharowej. Trenerem zespołu jest Dino Toppmoller, który wcześniej pełnił funkcję asystenta m.in. w Bayernie Monachium czy RB Lipsk.

