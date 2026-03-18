Pietuszewski z transferem za 80 mln euro?! FC Porto już działa

Oskar Pietuszewski znakomicie odnalazł się po transferze do FC Porto. Jego forma wzbudza zainteresowanie europejskich gigantów. Portugalski klub zamierza działać w sprawie jego klauzuli wykupu - informuje "Correiro da Manha".

Pietuszewski będzie wart jeszcze więcej

Oskar Pietuszewski tej zimy zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto. Wydawało się, że przynajmniej do końca sezonu będzie występował na boiskach Ekstraklasy, ale był zdeterminowany, aby zmienić klub już teraz. Wybrał kierunek portugalski i zespół, który słynie z rozwijania młodych zawodników, a następnie sprzedawania ich z bardzo dużym zyskiem.

Pietuszewski błyskawicznie odnalazł się w nowym otoczeniu. Zabłysnął już w debiucie, a od tego czasu zdobył trzy bramki i dwie asysty. Jego bramka przeciwko Benfice obiegła cały piłkarski świat i pokazała, że drzemie w nim olbrzymi potencjał.

W kontekście Pietuszewskiego już teraz mówi się o kolejnym transferze. Jego nazwisko pozostaje na listach życzeń europejskich gigantów, którzy będą dalej przyglądać się jego rozwojowi. FC Porto planuje zatrzymać go na kolejny sezon, tak aby ten mógł się sprawdzić w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Z informacji „Correiro da Manha” wynika, że działacze FC Porto będą pracować również nad jego kontraktem. Zamierzają zwiększyć klauzulę wykupu do 80 milionów euro. Obecnie wynosi ona 60 milionów euro i jest to kwota, która w ogóle nie odstrasza hegemonów z czołowych europejskich lig.

Wycena Pietuszewskiego na portalu „Transfermarkt” wynosi obecnie 12 milionów euro. Umowa 17-latka z FC Porto obowiązuje do połowy 2029 roku.