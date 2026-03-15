Oskar Pietuszewski imponuje formą po transferze do FC Porto. Utalentowany Polak znów trafił do siatki. Skrzydłowy wpisał się na listę strzelców w meczu ligowym przeciwko Moreirense.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

FC Porto w niedzielny wieczór rozgrywa swój mecz ligowy. Drużyna prowadzona przez Francesco Fariolego tego dnia mierzy się z Moreirense w ramach 26. kolejki portugalskiej ligi. Włoski szkoleniowiec postanowił ucieszyć polskich fanów, ponieważ w wyjściowym składzie zobaczyliśmy całą trójkę graczy z naszego kraju. Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior tworzą środek obrony, natomiast Oskar Pietuszewski występuje na skrzydle.

Niedzielna rywalizacja wyśmienicie rozpoczęła się dla FC Porto, która bardzo szybko objęło prowadzenie. Po 25. minutach było już na talbicy wyników 2:0. A do siatki trafił Oskar Pietuszewski. Młody Polak świetnie przyjął piłkę w polu karnym i oddał precyzyjny strzał, ktory wylądował w bramce. Tym samym były gracz Jagiellonii Białystok udowadnia, że nieprzypadkowo Francesco Farioli daje mu szansę na grę w wyjściowym składzie.

— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 15, 2026

Oskar Pietuszewski na początku stycznia został zawodnikiem FC Porto. Dotychczas młodzieżowy reprezentant Polski rozegrał dziewięć spotkań w koszulce portugalskiego zespołu. 17-latek zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.