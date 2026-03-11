„Pietuszewski może zrobić wielką karierę”. Były piłkarz Porto przewiduje transfer do giganta

Oskar Pietuszewski wyrasta powoli na największą młodą gwiazdę FC Porto. Były piłkarz Smoków, Carlos Chainho w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet zasugerował wielki transfer. Polak może w przyszłości trafić do Realu Madryt lub FC Barcelony.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski może trafić do Realu lub Barcelony – mówi były piłkarz Porto

Oskar Pietuszewski od początku pobytu w FC Porto radzi sobie doskonale. Bardzo szybko wywalczył miejsce w wyjściowym składzie. Zagrał nawet od pierwszych minut w meczach na szczycie ze Sportingiem CP i Benfiką. Szczególnie w starciu z tą drugą drużyną zapadł w pamięć wszystkim kibicom oraz ekspertom w Portugalii. O jego rajdzie przez prawie całe boisko i ośmieszeniu Otmanediego mówili wszyscy.

Były piłkarz FC Porto, Carlos Chainho w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet przewiduje, że Pietuszewski może zrobić wielką karierę. Jeśli nadal będzie tak pracował i rozwijał się w takim tempie, może trafić do Realu Madryt, FC Barcelony lub Manchesteru United.

– Może zrobić wielką karierę w przyszłości, ale widziałem już wiele talentów, więc nie powiem, że on jest wyjątkowy. Porto ma też Rodrigo Morę, a Portugalczycy są mistrzami Europy do lat 17 – zaczął Carlos Chainho w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

– Dobrze, by został w Porto. To jeden z najlepszych klubów na świecie, marka FC Porto wiele znaczy. Powinien jeszcze rok albo dwa lata grać tutaj i się rozwijać. Potem może trafić do Realu, Barcelony, czy któregoś z klubów w Manchesterze. Jeśli będzie pracować i jak się rozwinie, może osiągnąć taki poziom – mówił były piłkarz Smoków o Pietuszewskim.

Po transferze do Porto zagrał jak na razie w ośmiu meczach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył tyle samo asyst.