Pietuszewski może trafić do ligi TOP5! Chce go znany klub

Oskar Pietuszewski znalazł się w kręgu zainteresowań Nantes FC. Właścicielem francuskiego klubu jest Polak - Waldemar Kita. Poza graczem Jagiellonii Białystok na listę życzeń trafił także Tomasz Pieńko - informuje serwis Sport.fr.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski i Pieńko w jednym klubie?! Nantes chce duet Polaków

Oskar Pietuszewski od początku sezonu zachwyca w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Na dodatek nastolatek błyszczy także w barwach reprezentacji Polski do lat 21. Na ten moment gracz Jagiellonii Białystok jest na 2. miejscu w klasyfikacji strzelców, mając na swoim koncie cztery bramki i asystę w czterech meczach. Nic więc dziwnego, że coraz częściej mówi się o jego wyjeździe za granicę.

Ostatnio znalazł się w zestawieniu najbardziej utalentowanych piłkarzy na świecie. Ten fakt tylko podkręca pojawiające się w mediach plotki transferowe. Z najnowszych informacji wynika, że Pietuszewski w przyszłym sezonie może wylądować w Ligue 1.

Jak poinformował serwis Sport.fr lider młodzieżowej reprezentacji Polski trafił na listę życzeń Nantes FC. Francuski klub doskonale zna rynek w Ekstraklasie, ponieważ właścicielem zespołu jest Waldemar Kita. W przeszłości grał tam m.in. Grzegorz Krychowiak.

Co ciekawe Pietuszewski to jeden z dwóch polskich zawodników, którzy są w kręgu zainteresowań Nantes. 15. drużyna trwającego sezonu Ligue 1 obserwuje również kapitana młodzieżówki Tomasza Pieńko, który na co dzień broni barw Rakowa Częstochowa.

W tym sezonie młody gwiazdor Jagiellonii rozegrał 18 spotkań, zdobywając 2 gole i notując 2 asysty. Z kolei Pieńko ma na swoim koncie 2 bramki i 3 asysty w 13 meczach dla Medalików.