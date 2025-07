Pierre-Emerick Aubameyang wrócił do Europy. Jest potwierdzenie

Pierre-Emerick Aubameyang rozwiązał kontrakt z saudyjskim Al-Qadsiah i dołączył do Olympique Marsylia. Gabończyk wraca do Ligue 1 po rocznej przerwie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Olympique Marsylia pozyskała Pierre-Emericka Aubameyanga

Pierre-Emerick Aubameyang ponownie został zawodnikiem Olympique Marsylia. 36-letni napastnik wraca do francuskiej Ligue 1 po rocznej przygodzie w Arabii Saudyjskiej, gdzie reprezentował barwy Al-Qadsiah. Klub z Ligue 1 poinformował o podpisaniu z Gabończykiem dwuletniego kontraktu, po tym jak piłkarz rozwiązał swoją umowę z saudyjskim zespołem za porozumieniem stron.

W sezonie 2025/26 Aubameyang będzie miał okazję występować w rozgrywkach Ligi Mistrzów, do których Marsylia zakwalifikowała się jako wicemistrz Francji. Aubameyang nie zawiódł w Al-Qadsiah. W barwach saudyjskiego klubu rozegrał w sumie 36 spotkań, w których zdobył 21 bramek i zaliczył 3 asysty. Mimo skuteczności na Bliskim Wschodzie, zdecydował się na powrót do bardziej wymagającej ligi.

Dla reprezentanta Gabonu będzie to kontynuacja dobrze znanej ścieżki. W Ligue 1 rozegrał dotąd 154 mecze, w których strzelił 58 goli. Francuskie boiska zna doskonale z wcześniejszych występów m.in. w AS Saint-Etienne, zanim przeniósł się do Borussii Dortmund.

W przeszłości Aubameyang reprezentował również barwy takich gigantów, jak FC Barcelona, AC Milan, Arsenal, Chelsea. Olympique Marsylia rozpocznie sezon od wyjazdowego meczu z Stade Rennais, zaplanowanego na 15 sierpnia. Klub liczy, że doświadczenie i skuteczność Aubameyanga pomogą w walce o trofea.