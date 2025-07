Aubameyang chce wrócić do Europy. Napastnik dołączy do byłego klubu

Shengolpixs / Alamy Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Olympique Marsylia zainteresowany Pierre-Emerickiem Aubameyangiem

Pierre-Emerick Aubameyang dołączył do saudyjskiego Al-Qadsiah latem ubiegłego roku, podpisując dwuletni kontrakt. Wszystko jednak wskazuje na to, że 36-letni napastnik nie wypełni umowy do końca i już tego lata wróci na Stary Kontynent. Zawodnik jest blisko rozwiązania kontraktu.

Doświadczony Gabończyk wciąż imponuje formą i nie zamierza kończyć kariery. Jak informuje serwis „Foot Mercato”, poważne zainteresowanie jego usługami wyraża Olympique Marsylia. Klub z Ligue 1 planuje sprowadzić byłego zawodnika Arsenalu, Barcelony i Borussii Dortmund jeszcze w tym oknie transferowym.

Aubameyang zakończył miniony sezon w Arabii Saudyjskiej z bardzo solidnym dorobkiem. W 36 występach we wszystkich rozgrywkach strzelił 21 goli i zanotował trzy asysty. Jeśli transfer dojdzie do skutku, dla napastnika będzie to powrót do Ligue 1 po rocznej przerwie. Napastnik ma na koncie 77 meczów w reprezentacji Gabonu.

Warto zaznaczyć że jest najlepszym strzelcem w historii kadry narodowej, zdobywając 31 bramek. Portal Transfermakrt.de wycenia obecnie Aubameyanga na 3,5 miliona euro. W zeszłym roku Al-Qadsiah zapłaciło za snajpera 9 milionów euro.