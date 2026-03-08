Arsenal wykupi stopera. Zapłaci ponad 50 milionów euro

19:55, 8. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

Arsenal zdecydował o wykupieniu Piero Hincapie za ponad 50 milionów euro - dowiedział się Fabrizio Romano. Aktualnie 24-letni stoper występuje w zespole Kanonierów na zasadzie wypożyczenia z Bayeru Leverkusen.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Piero Hincapie na stałe w Arsenalu

Piero Hincapie podczas ostatniego letniego okienka transferowego został wypożyczony z Bayeru Leverkusen do Arsenalu. Londyński klub zapewnił sobie opcję transferu definitywnego, którą może aktywować po zakończeniu aktualnej kampanii. 24-letni stoper dołączył do Kanonierów jako naturalny następca odchodzącego do FC Porto Jakuba Kiwiora, a jego przyjście miało zwiększyć rywalizację w formacji defensywnej ekipy The Gunners.

Początek sezonu w wykonaniu Hincapie nie był najlepszy, głównie z powodu problemów zdrowotnych. Z czasem ekwadorski obrońca zaczął jednak zyskiwać na znaczeniu w drużynie prowadzonej przez Mikela Artetę, stając się podstawowym zawodnikiem zespołu.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Jak poinformował Fabrizio Romano, Arsenal podjął już decyzję w sprawie przyszłości wszechstronnego defensora i latem wykupi go za 52 miliony euro. Początkowo klub z Wysp Brytyjskich planował od razu zakontraktować Hincapie na stałe, ale z uwagi na przepisy Finansowego Fair Play zdecydowano się najpierw na wypożyczenie. Ostatecznie piłkarz podpisze długoterminową umowę z liderem Premier League.

W trwającej kampanii Hincapie rozegrał 29 spotkań, zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. 50-krotny reprezentant Ekwadoru w swoim piłkarskim CV, oprócz Arsenalu i Bayeru Leverkusen, posiada także CA Talleres oraz Independiente del Valle. Mierzący 184 centymetry defensor szybko zaaklimatyzował się na angielskich boiskach i obecnie jest jedną z najważniejszych postaci drużyny The Gunners.