Arsenal wykupi stopera. Zapłaci ponad 50 milionów euro

Arsenal zdecydował o wykupieniu Piero Hincapie za ponad 50 milionów euro - dowiedział się Fabrizio Romano. Aktualnie 24-letni stoper występuje w zespole Kanonierów na zasadzie wypożyczenia z Bayeru Leverkusen.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Piero Hincapie na stałe w Arsenalu

Piero Hincapie podczas ostatniego letniego okienka transferowego został wypożyczony z Bayeru Leverkusen do Arsenalu. Londyński klub zapewnił sobie opcję transferu definitywnego, którą może aktywować po zakończeniu aktualnej kampanii. 24-letni stoper dołączył do Kanonierów jako naturalny następca odchodzącego do FC Porto Jakuba Kiwiora, a jego przyjście miało zwiększyć rywalizację w formacji defensywnej ekipy The Gunners.

Początek sezonu w wykonaniu Hincapie nie był najlepszy, głównie z powodu problemów zdrowotnych. Z czasem ekwadorski obrońca zaczął jednak zyskiwać na znaczeniu w drużynie prowadzonej przez Mikela Artetę, stając się podstawowym zawodnikiem zespołu.

Jak poinformował Fabrizio Romano, Arsenal podjął już decyzję w sprawie przyszłości wszechstronnego defensora i latem wykupi go za 52 miliony euro. Początkowo klub z Wysp Brytyjskich planował od razu zakontraktować Hincapie na stałe, ale z uwagi na przepisy Finansowego Fair Play zdecydowano się najpierw na wypożyczenie. Ostatecznie piłkarz podpisze długoterminową umowę z liderem Premier League.

W trwającej kampanii Hincapie rozegrał 29 spotkań, zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. 50-krotny reprezentant Ekwadoru w swoim piłkarskim CV, oprócz Arsenalu i Bayeru Leverkusen, posiada także CA Talleres oraz Independiente del Valle. Mierzący 184 centymetry defensor szybko zaaklimatyzował się na angielskich boiskach i obecnie jest jedną z najważniejszych postaci drużyny The Gunners.