Piast będzie miał nowego bramkarza? Prowadzone są rozmowy

Piast Gliwice rozgląda się za zastępcą kontuzjowanego Frantiska Placha. Jak się okazuje, lada moment klub może pozyskać nowego bramkarza. Ekstraklasowicz prowadzi wstępne rozmowy z Andreiem Vladem - donosi serwis Digisport.ro.

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Piast Gliwice rozgrywa trudny seozn. Podopieczni Daniela Myśliwca wciąż muszą oglądać się za plecy, aby trzymać się jak najdalej strefy spadkowej. Na dodatek drużyna zmaga się z olbrzymim problemem na pozycji bramkarza. Frantisek Plach, który od lat bronił bramki zespołu, nabawił się poważnej kontuzji. Władze klubu poszukują obecnie zawodnika, który zastąpi Słowaka.

Tymczasem najnowsze wieści transferowe z obozu Piasta Gliwice przekazuje serwis Digisport.ro. Jak się okazuje, ekstraklasowicz wytypował już kandydata do przyjścia. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Andrei Vlad. Między stronami prowadzone są już wstępne rozmowy dotyczące przeprowadzki i kontraktu.

Piast Gliwice będzie mógł skorzystać z darmowego transferu, jeśli zdecyduje się na współpracę z Andreiem Vladem. Rumuński golkiper od końcówki stycznia pozostaje bez pracodawcy, po tym jak dobiegł końca jego kontrakt z kazachskim Aktobe. Warto zaznaczyć, ze 26-latek ma także jeden występ w seniorskich barwach narodowych swojego kraju.

Andrei Vlad między słupkami kazachskiego Aktobe rozegrał 28 spotkań. Rumun może się pochwalić całkiem dobrą statystyką czystych kont. Udało mu się bowiem dziewięciokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.