Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pervis Estupinan

Pervis Estupinan przykuł uwagę Manchesteru United

Manchester United rozpoczął już letnie zakupy, potwierdzając kilka dni temu sprowadzenie Matheusa Cunhi z Wolverhampton Wanderers. Brazylijski napastnik kosztował ponad 70 milionów euro, co pokazuje, że Czerwone Diabły nie mają zamiaru oszczędzać. Niewykluczone, iż śladami piłkarza z Kraju Kawy podąży Pervis Estupinan, który właśnie trafił na listę życzeń angielskiego klubu. Takie informacje przekazał w poniedziałkowy wieczór dziennikarz brytyjskiego portalu „GiveMeSport” – Ben Jacobs.

27-letni Ekwadorczyk na co dzień występuje w innej drużynie Premier League, a mianowicie w Brighton & Hove Albion. Pervis Estupinan najlepiej czuje się na pozycji lewego obrońcy, więc na Old Trafford przyszłoby mu rywalizować z takimi zawodnikami jak Luke Shaw, Patrick Dorgu oraz Harry Amass. Manchester United na razie wyraził wstępne zainteresowanie 46-krotnym reprezentantem Ekwadoru i czas pokaże, czy włodarze finalisty Ligi Europy przejdą do konkretnych działań w nadchodzących tygodniach.

Pervis Estupinan z powodzeniem występuje w barwach zespołu Mew od sierpnia 2022 roku, kiedy przeniósł się na Amex Stadium za niespełna 18 milionów euro z Villarrealu. Urodzony w ekwadorskiej miejscowości Esmeraldas wahadłowy ma bardzo bogate CV – wcześniej grał również dla Watfordu, Osasuny Pampeluna, Mallorki, Almerii, Udinese Calcio, Granady oraz macierzystego LDU Quito. W zakończonej kampanii boczny defensor rozegrał 36 meczów, strzelił 1 gola i zaliczył 1 asystę, spędzając na murawie dokładnie 2847 minut.