Perez przygotował 300 milionów euro. Te dwie gwiazdy chce Real Madryt

Real Madryt będzie aktywny w trakcie letniego okienka. Florentino Perez przygotował 300 milionów euro na dwa transfery. Fichajes donosi, że celem ma być Julian Alvarez i Enzo Fernandez.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt ma 300 mln euro na transfery Alvareza i Fernandeza

Real Madryt rozpoczyna nowy rozdział, który zapoczątkowały wybory prezydenckie. Na stanowisku pozostał Florentino Perez, który pokonał swojego konkurenta ogromną różnicą głosów. Niebawem zatrudniony zostanie nowy trener, co będzie pierwszym krokiem nadchodzącej rewolucji w kadrze pierwszego zespołu. Dogadane są również transfery dwóch zawodników.

W najbliższych dniach powinna pojawić się informacja, że Ibrahima Konate i Denzel Dumfries podpisali kontrakt z klubem. Pierwszy z nich przyjdzie na zasadzie wolnego transferu. Drugi za drobną opłatą 20 milionów euro, co stanowi sumę odstępnego w umowie Holendra.

To nie koniec planowanych zmian przez Królewskich. Latem do zespołu ma dołączyć jeszcze co najmniej dwóch kolejnych piłkarzy. Z informacji Fichajes wynika, że Perez przygotował 300 milionów euro na transfery dwóch topowych gwiazd europejskiej piłki. Pierwszym z nich ma być Julian Alvarez, o którym mówi się od kilku dni. To właśnie Argentyńczyk ma być tym zawodnikiem, którego transfer obiecał podczas kampanii wyborczej. Co ciekawe, mistrz świata z 2022 roku pozostaje marzeniem transferowym FC Barcelony.

Drugi piłkarz, na którego Real Madryt przeznaczy część z 300 milionów euro to Enzo Fernandez. O pomocnika Chelsea miał osobiście poprosić Jose Mourinho, a więc nowy trener Los Blancos. 25-latek jest pozytywnie nastawiony na grę w barwach Królewskich. Do powyższych informacji trzeba jednak podchodzić z dystansem. Okno transferowe ma to do siebie, że największe kluby są łączone z różnymi zawodnikami. Niemniej jednak w stolicy Hiszpanii zapowiada się intensywne oraz niezwykle ciekawe lato.