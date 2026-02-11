Borussia obserwuje wschodzącą gwiazdę. To byłby transfer w jej stylu

Pedro Ferreira jest uważany za jedną ze wschodzących gwiazd w Brazylii. Jak podaje Ekrem Konur, sytuację 18-letniego pomocnika monitoruje m.in. Borussia Dortmund.

Pedro Ferreira pod lupą Borussii Dortmund

Borussia Dortmund od lat słynie z doskonałego skautingu, co mogliśmy obserwować w ostatnich sezonach. Niemiecki klub specjalizuje się w sprowadzaniu utalentowanych zawodników za rozsądne pieniądze, których następnie sprzedaje z dużym zyskiem. Przykładami takich transferów byli między innymi Jude Bellingham, Erling Haaland czy Jadon Sancho. Władze BVB konsekwentnie budują markę zespołu, który daje młodym piłkarzom szansę rozwoju i wypromowania się na najwyższym europejskim poziomie.

Borussia szuka kolejnych perełek na całym świecie i niewykluczone, że sięgnie po perspektywicznego zawodnika z Brazylii. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, skauci z Dortmundu uważnie monitorują postępy Pedro Ferreiry, występującego na co dzień w rodzimym Sao Paulo FC.

Klub z Bundesligi w walce o podpis 18-letniego pomocnika będzie musiał jednak pokonać holenderską konkurencję w postaci Ajaksu Amsterdam oraz Feyenoordu Rotterdam, którzy także poważnie interesują się młodym Brazylijczykiem.

Pedro Ferreira, który już najbliższego lata może przenieść się na Stary Kontynent, do pierwszego zespołu Sao Paulo awansował w styczniu 2026 roku. Od tamtej pory rozegrał cztery spotkania i zanotował jedną asystę. Zdolny ofensywny pomocnik ma ważny kontrakt z obecnym pracodawcą do 30 kwietnia 2029 roku. Jego ewentualny transfer do Europy zapewne wiązałby się z wyłożeniem na stół co najmniej kilkunastu milionów euro.