Palma otwarcie o przyszłości. Lech Poznań wie już wszystko

11:54, 31. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło: Alvaro De La Rocha

Lech Poznań jeszcze nie podjął decyzji ws. definitywnego transferu reprezentanta Hondurasu. Jednak Luis Palma wcale nie musi być chętny na pozostanie w Polsce. Słowa piłkarza cytuje Alvaro De La Rocha.

Luis Palma (Zagłębie Lubin - Lech Poznań)
Gleb Soboliev/ PressFocus Na zdjęciu: Luis Palma (Zagłębie Lubin - Lech Poznań)

Lech Poznań i Luis Palma podążają różnymi drogami

Luis Palma w tym sezonie wystąpił w 39 spotkaniach, w których strzelił siedem goli i zanotował osiem asyst. Zdecydowanie większa część tego dorobku przypadła na pierwszą część rozgrywek. Jeszcze w grudniu Lech Poznań nie miał wątpliwości – reprezentant Hondurasu zostanie wykupiony.

Jednak kolejne miesiące przyniosły wątpliwości. Honduranin w tym roku zdobył jedną bramkę i zaliczył jedno ostatnie podanie. Na dodatek 26-latek otwarcie przyznał, że liczy na drugą szansę w klubie, z którego aktualnie jest wypożyczony.

– Świetnie się bawiłem w Celticu, bardzo mi się podobało. Chcę drugiej szansy, mam z nimi kontrakt, nadal jestem częścią klubu i jeśli powiedzą, że muszę wrócić, zrobię to w najlepszy możliwy sposób. Moim marzeniem jest powrót do ligi najwyższej klasy; a taką była dla liga szkocka. Udało mi się zagrać w tym, o czym marzy każdy zawodnik, czyli w Lidze Mistrzów. To marzenie wciąż jest żywe. Chcę ponownie przeżyć to uczucie, zagrać w jednym z tych meczów – stwierdził napastnik, cytowany przez Alvaro De La Rochę.

Wszystko wskazuje na to, że Lech Poznań nie wykorzysta możliwości wykupu Palmy. Nawet mimo wcześniejszej deklaracji samego piłkarza.

