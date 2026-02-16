Palma na dłużej w Lechu Poznań? Gwiazdor ujawnił swoje plany

Luis Palma jest tylko wypożyczony do Lecha Poznań. Kolejorz ma opcję wykupu, ale skorzystanie z niej wiązałoby się z pobiciem własnego rekordu transferowego. Gwiazdor wypowiedział się na temat swojej przyszłości.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Luis Palma

Lech wyłoży 4 mln euro na Palmę? Tego chce zawodnik

Luis Palma do tej pory uchodził za najlepszy letni transfer Lecha Poznań. Runda jesienna w jego wykonaniu była fantastyczna – wspólnie z Mikaelem Ishakiem stworzył zabójczy duet w ofensywie. W sumie zgromadził sześć bramek oraz siedem asyst, imponując znakomitymi umiejętnościami.

Szybko rozkochał w sobie kibiców Kolejorza, którzy przekonywali, że klub musi skorzystać z opcji wykupu. Palma jest tylko wypożyczony z Celticu, a wykupienie go wiąże się z wydatkiem rzędu czterech milionów euro – byłby to rekordowy wydatek Lecha oraz jeden z największych transferów w historii Ekstraklasy.

Decyzja oczywiście jeszcze nie zapadła. Lech nie wyklucza pozyskania Palmy na stałe, ale najpierw chce przeanalizować jego formę i przydatność na przestrzeni całego sezonu. Rundę wiosenną rozpoczął tylko jako rezerwowy – na przestrzeni czterech meczów tylko raz wystąpił od pierwszej minuty.

Sam Palma wierzy, że będzie mu dane pozostać w Poznaniu, gdzie czuje się świetnie. Chciałby, aby Lech go wykupił.

– Mam nadzieję, że zostanę w Lechu na dłużej, ale to nie tylko moja decyzja. Robię swoje z dnia na dzień i bardzo mnie to cieszy. Tego się trzymam i mam nadzieję, że zostanę w tym wielkim klubie, choć nie wszystko zależy tylko ode mnie – wyjaśnił Palma przed kamerami CANAL+ Sport.