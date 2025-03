Arteta przechytrzy Simeone? Arsenal chce pomocnika Atletico

Pablo Barrios bez wątpienia zanotował ogromne postępy w ostatnich miesiącach. To nie umknęło uwadze Arsenalu, który najbliższego lata może złożyć ofertę za pomocnika Atletico Madryt - donosi w środowy wieczór hiszpański serwis Fichajes.net.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Pablo Barrios pod lupą Arsenalu

Według mediów w najbliższych tygodniach Andrea Berta zostanie ogłoszony nowym dyrektorem sportowym Arsenalu. 53-letni Hiszpan, który do niedawna pracował w Atletico Madryt, ma zastąpić na tym stanowisku Eduardo Cesara Daude Gaspara, znanego jako Edu. Jak poinformował serwis “Fichajes.net”, Andrea Berta może wybrać się na zakupy do swojej ojczyzny. Ten działacz zna La Ligę jak własną kieszeń i niewykluczone, że zabierze ze sobą jednego z zawodników drużyny Los Rojiblancos.

Zdaniem wspomnianego portalu Arsenal będzie bowiem dążył do sprowadzenia pomocnika Atletico Madryt, a mianowicie Pablo Barriosa. 21-latek zanotował ogromne postępy w ostatnich miesiącach, co docenia nie tylko Diego Simeone, ale także Mikel Arteta. Szkoleniowiec ekipy Kanonierów podobno widziałby tego piłkarza w szeregach swojego zespołu. Warto dodać, że w poprzednich miesiącach media przymierzały Pablo Barriosa także do innego angielskiego klubu – Chelsea.

W trwającej kampanii jednokrotny reprezentant Hiszpanii rozegrał 31 meczów i zdobył 2 bramki, spędzając na boisku ponad 2300 minut. Warto dodać, że mierzący 181 centymetrów zawodnik ma ważny kontrakt z obecnym pracodawcą do 30 czerwca 2028 roku. Serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Pablo Barriosa na 50 milionów euro, więc zainteresowane drużyny muszą liczyć się z wyłożeniem na stół podobnej kwoty.