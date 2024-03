fot. Imago/Goal Sports Images Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen latem ma odejść z Napoli

W grze pozostają dwa zespoły – Chelsea oraz PSG

Klauzula wykupu Osimhena wynosi 130 milionów euro

Osimhen celem dwóch gigantów

Victor Osimhen jest przygotowany do hitowego transferu, który ma stać się faktem już tego lata. Snajper jakiś czas temu potwierdził, że podjął już decyzję w sprawie najbliższej przyszłości. Media są zgodne, że chodzi o jego odejście z Napoli. Choć obecny sezon jest przeciętny w wykonaniu Nigeryjczyka, w dalszym ciągu uchodzi on za jednego z najlepszych napastników świata.

W jego umowie z Napoli widnieje klauzula wykupu na poziomie 130 milionów euro. To jedyna możliwość dla potencjalnych kupców, aby sprowadzić go do siebie. Osimhen znajduje się na szczycie listy życzeń Paris Saint-Germain, które widzi w nim następcę Kyliana Mbappe. Paryżanie robią podchody pod transfer, ale muszą uważać na rywala z Premier League.

Drugim klubem najpoważniejszej zainteresowanym pozyskaniem Osimhena jest Chelsea. Latem pragnie ona wzmocnić ofensywę graczem z najwyższej półki. Na dodatek, Osimhen prywatnie jest kibicem The Blues, a jego dziecięce marzenie to gra w Premier League.

Między Chelsea a PSG stoczy się rywalizacja o podpis Osimhena.

