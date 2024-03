fot. Imago/SOPA Images Na zdjęciu: Michał Probierz

Reprezentacja Polski gra z Walią o awans na Euro

Michał Probierz nie powołał do kadry meczowej Jakuba Modera

Roman Kołtoń uważa, że Probierz nie ufa pomocnikowi Brighton

Probierz zrezygnował z Modera. Kołtoń ocenia

Reprezentacja Polski walczy o awans na Mistrzostwa Europy. We wtorek zmierzy się z Walią, a od wyniku tego spotkania zależy gra na turnieju w Niemczech. Biało-Czerwoni kilka dni temu pokonali w półfinale baraży Estonię, która nie okazała się wymagającym przeciwnikiem. W Cardiff należy spodziewać się zupełnie innego, znacznie trudniejszego spotkania.

W poniedziałkowy wieczór ogłoszono kadrę meczową na starcie z Walią. Zabrakło w niej miejsca dla Jakuba Modera, Pawła Wszołka i Pawła Bochniewicza. Sporo wątpliwości wywołała decyzja Michała Probierza w sprawie pomocnika Brighton, który przez wielu uznawany jest za zbawienie środka pola reprezentacji.

Moder wrócił jakiś czas temu na boisko po bardzo ciężkiej kontuzji. Wciąż nie jest jednak w pełni dysponowany, o czym świadczy częstotliwość gry w Brighton. Probierz uznał, że bardziej przydadzą mu się inni gracze. Jego decyzję ocenił Roman Kołtoń.

– Brakuje mi Modera w kadrze meczowej. Myślę, że Probierz oglądał go w treningach i uznał, że to nie jest to. Z drugiej strony – Moder grał w Premier League i Pucharze Anglii, więc pytanie, czy to co pokazał z Estonią miało jakiekolwiek znaczenie. Probierz pokazał, że nie wierzy w Modera na tyle, żeby liczyć na niego w końcówce lub w dogrywce w Cardiff – rozważał dziennikarz w programie na kanale Meczyki.pl.

