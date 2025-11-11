Były piłkarz Barcelony może wylądować w Premier League

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Oscar Mingueza

Oscar Mingueza pod lupą angielskich klubów

Oscar Mingueza jest obecnie uznawany za jednego z najlepszych prawych obrońców w całej La Lidze. 26-letni defensor od dłuższego czasu imponuje formą w barwach Celty Vigo, łącząc solidną grę defensywną z aktywnością w ofensywie. Nic więc dziwnego, że wzbudza on spore zainteresowanie na rynku transferowym. Według hiszpańskich mediów, czterokrotny reprezentant Hiszpanii może wkrótce spróbować swoich sił w Premier League, ponieważ kilka angielskich klubów bardzo poważnie rozważa jego sprowadzenie.

Jak donosi dziennik „AS”, Mingueza znalazł się na celowniku takich zespołów jak Newcastle United, Aston Villa oraz West Ham United. Aktualny kontrakt prawego obrońcy z Celtą Vigo obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. To oznacza, iż latem przyszłego roku mierzący 184 centymetry piłkarz mógłby być dostępny na zasadzie wolnego transferu, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie nowej umowy. Ekipy z Wysp Brytyjskich uważnie obserwują sytuację Hiszpana i są gotowe włączyć się do walki o podpis zawodnika.

Oscar Mingueza jest wychowankiem Barcelony, jednak pełnię swoich możliwości zaprezentował dopiero po przeprowadzce do drużyny z Galicji. Na boiskach La Ligi rozegrał łącznie 150 spotkań, zdobył 9 bramek oraz zanotował 12 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia go na blisko 20 milionów euro, więc ewentualne pozyskanie wahadłowego bez kwoty odstępnego byłoby dla zainteresowanych klubów prawdziwą okazją rynkową.