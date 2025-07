Onana doznał kontuzji. Man United ma na oku kilku bramkarzy

Andre Onana ze względu na kontuzję wypada na kilka tygodni. Manchester United rozgląda się za nowym bramkarzem. Wśród opcji jest m.in. Lucas Chevalier - donosi The Telegraph.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Manchester United rozgląda się za nowym bramkarzem

Andre Onana podczas jednego z treningów doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Uraz wykluczy go na kilka tygodni, przez co nie weźmie udziału w tournée, które odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Podczas pobytu za oceanem Manchester United rozegra kilka gier kontrolnych. Zaplanowano sparingi m.in. z West Ham United, Bournemouth i Evertonem.

Kontuzja bramkarza to poważny problem dla Rubena Amorima. Do dyspozycji portugalskiego trenera pozostali Altay Bayindir, Tom Heaton i Radek Vitek. Nie ulega wątpliwości, że żaden z nich jest brany pod uwagę jako pierwszy wybór między słupki na start sezonu w Premier League. W związku z tym niewykluczone, że zarząd zdecyduje się sprowadzić nowego golkipera, aby zabezpieczyć pozycję.

Z informacji The Telegraph wynika, że w ostatnich miesiącach Manchester United obserwował wielu bramkarzy. Jedną z najpoważniejszych opcji był Emiliano Martinez. Natomiast obecnie szanse na sfinalizowanie transferu są bardzo małe. Na liście życzeń znaleźli się również: Sam Lammers z Antwerpii, Lucas Chavelier z Lille czy Zion Suzuki z Parmy.

Należy również pamiętać, że w ostatnich tygodniach Manchester United był łączony z Markiem-Andre ter Stegenem. Niemiec jest na wylocie z Barcelony, która robi wszystko, co może, aby sprzedać go w trwającym oknie transferowym. Przy ewentualnym rozwiązaniu kontraktu z Dumą Katalonii istniałaby szansa, że 20-krotny mistrz Anglii pozyska go na zasadzie wolnego transferu.