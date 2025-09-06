Onana celem znanego klubu. Man United dostał ofertę

Andre Onana nie może być pewny przyszłości na Old Trafford. Po transferze nowego bramkarza Kameruńczyk znalazł się na wylocie. Jak podaje Yagiz Sabuncuoglu do Man United trafiła oferta z Turcji.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Trabzonspor poprawił ofertę za Onanę

Manchester United pod koniec letniego okna transferowego zdecydował się na zakup nowego bramkarza. Choć przez moment wydawało się, że do klubu trafi Emiliano Martinez, tak koniec końców postawiono na belgijskiego golkipera z Antwerpii. Czerwone Diabły kupiły Senne Lammensa, za którego zapłacili 21 milionów euro. Jednocześnie pod znakiem zapytania stanęła przyszłość Andre Onany.

W mediach pojawiały się już informacje, że Onana znalazł się na wylocie, a Manchester United tylko czeka na oferty. Według tureckiego dziennikarza Yagiza Sabuncuoglu do klubu wpłynęła propozycja, ale nie była wystarczająco dobra. W związku z tym Trabzonspor zdecydował się złożyć jeszcze jedną ofertę. Tym razem zaproponował lepsze warunki, licząc, że Anglicy je zaakceptują.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dokładna kwota nie została jednak podana do wiadomości publicznej. Okno transferowe w Turcji potrwa do piątku (12 września), więc obie strony wciąż mają dużo czasu, aby wypracować porozumienie, które zadowoli zarówno Manchester United, jak i Trabzonspor.

Onana trafił na Old Trafford latem 2023 roku z Interu Mediolan za nieco ponad 50 milionów euro. Inwestycja została uznana za niewypał transferowy, ponieważ Kameruńczyk regularnie popełniał poważne błędy. Łącznie rozegrał dla Czerwonych Diabłów 102 mecze.