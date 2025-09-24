Olmo na liście Bayernu i Man City! Hiszpan już wybrał

Dani Olmo przyciąga uwagę Manchesteru City i Bayernu Monachium. Według "El Nacional", hiszpański pomocnik podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości w Barcelonie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Przyszłość Daniego Olmo w Barcelonie jasna

Dani Olmo trafił do Barcelony w zeszłym roku z RB Lipsk za 55 milionów euro. W swoim pierwszym sezonie w katalońskim klubie 27-letni pomocnik strzelił 12 goli i dołożył 7 asyst. Obecna kampania pod wodzą Hansiego Flicka nie jest dla hiszpańskiego gracza udana. Spędził na boisku zaledwie 272 minuty w sześciu spotkaniach.

Niepewna sytuacja Hiszpana nie uszła uwadze największych klubów. Bayern Monachium i Manchester City uważnie śledzą rozwój sytuacji Olmo i mogą złożyć ofertę, jeśli nie uda mu się wywalczyć miejsca w podstawowym składzie Dumy Katalonii.

Pomimo zainteresowania niemieckiego i angielskiego giganta, Olmo jasno deklaruje, że jego priorytetem pozostaje dalsza gra w barwach Barcelony. 45-krotny reprezentant Hiszpanii wierzy, że uda mu się odwrócić sytuację. Jak podkreśla, dołączył do klubu swojego życia i nie myśli o odejściu.

Największym wyzwaniem dla Olmo jest ogromna konkurencja w środku pola. Fermin Lopez wyrósł na lidera, a Pedri i Frenkie de Jong są praktycznie nietykalni, kiedy są w pełnej formie. Dodatkowo Flick eksperymentalnie ustawiał Raphinhę na pozycji ofensywnego pomocnika.

Sezon 2025/26 może okazać się kluczowy dla przyszłości Hiszpana w Barcelonie. Jeśli Olmo uda się utrzymać wysoką formę i przekonać trenera, jego rola w klubie może znacząco wzrosnąć. W przeciwnym wypadku jego nazwisko może ponownie pojawić się w kontekście transferów do czołowych zespołów.