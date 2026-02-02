Arsenal pozbył się Oleksandra Zinchenki. Promocyjna cena

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Oleksandr Zinchenko

Oficjalnie: Oleksandr Zinchenko przeszedł do Ajaksu Amsterdam

Ajax Amsterdam poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony intrenetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Oleksandra Zinchenki z Arsenalu. 29-letni lewy obrońca po pomyślnym przejściu niezbędnych testów medycznych związał się z nowym pracodawcą krótkoterminowym kontraktem ważnym do 30 czerwca 2026 roku.

Kwota tej transakcji wyniosła zaledwie 1,5 miliona euro, co w realiach aktualnego rynku transferowego jest uznawane za prawdziwą okazję. Dla holenderskiego klubu to bardzo ważne wzmocnienie formacji defensywnej poprzez dodanie do podstawowego składu zawodnika, który powinien wnieść doświadczenie z najwyższego europejskiego poziomu.

Tym samym Arsenal definitywnie pożegnał się z bocznym defensorem, który w ostatnim czasie występował na zasadzie wypożyczenia w Nottingham Forest. 75-krotny reprezentant Ukrainy nie spełnił oczekiwań na City Ground, a jego powrót do północnego Londynu nie miał sensu ze względu na ogromną konkurencję w kadrze ekipy Mikela Artety. W tej sytuacji Zinchenko zdecydował się na przeprowadzkę do drużyny 36-krotnego mistrza Holandii, gdzie liczy na odbudowę formy oraz regularną grę.

Oleksandr Zinchenko wypłynął na szerokie wody w Ufie, skąd w 2016 roku trafił do Manchesteru City za 2,5 miliona euro. Pod wodzą Pepa Guardioli wygrał cztery mistrzostwa Anglii, tyle samo Pucharów Ligi Angielskiej, Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty. W 2022 roku przeniósł się za 35 milionów euro do Arsenalu, gdzie początkowo był ważnym elementem drużyny Kanonierów, lecz z czasem stracił swoją pozycję. Teraz w Ajaksie Amsterdam ma szansę rozpocząć nowy etap swojej kariery.