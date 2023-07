IMAGO / Gareth Evans Na zdjęciu: Kenneth Zohore

Przeprowadzka Erika Exposito ze Śląska Wrocław do Eyupsporu jest na końcowej fazie

Dlatego Wojskowi musieli szukać następcy Hiszpana i już znaleźli nowego napastnika

Wybór padł na Kennetha Zohore’a, który kiedyś miał okazję grać w Premier League

Kenneth Zohore wzmocnił szeregi Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław zgodnie z przewidywaniami sprowadził Kennetha Zohore’a, który był dostępny na zasadzie wolnego transferu po tym, jak rozstał się z Odense BK. Środkowy napastnik podpisał z Wojskowymi roczny kontrakt z z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

29-letni Duńczyk ostatnich kampanii nie może zaliczyć do udanych, ale podczas swojej kariery miał okazję występować w Premier League. Były zawodnik Kopenhagi za czasów gry w Cardiff City rozegrał w angielskiej ekstraklasie 19 meczów, strzelił 1 gola i zaliczył 1 asystę.

– To dla mnie ważny moment i duża szansa, by móc wrócić na poziom, który prezentowałem. Wierzę w siebie, w swoje umiejętności i naszą drużynę. Wiem, że musimy grać lepiej niż w poprzednim sezonie i zrobię wszystko, by pomóc zespołowi zdobywać bramki – powiedział cytowany przez klubowe media Kenneth Zohore tuż po parafowaniu umowy z Wojskowymi.

Kenneth Zohore napastnikiem Śląska 🇮🇹



🇩🇰 29-letni Duńczyk, który w przeszłości występował w Lidze Mistrzów i Premier League, podpisał kontrakt do końca sezonu 2023/24 z opcją przedłużenia o kolejny rok ✅



Witamy we Wrocławiu, Kenneth 👋



➡ https://t.co/2HEWp8BRFp pic.twitter.com/0tH3g039w4 — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) July 11, 2023