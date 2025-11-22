Premier League pod presją finansową. Zapadła ważna decyzja

Premier League to liga, w której pieniędzy nie brakuje. Ostatnio mogły zostać wprowadzone konkretne limity finansowe. Jasne stanowisko w tej sprawie wyraziły jednak kluby, o czym poinformowało BBC Sport.

fot. PA Images Na zdjęciu: Manchester City - Liverpool

Kluby z Premier League zagłosowały przeciwko limitom

Premier League to dzisiaj według wielu opinii zdecydowanie najlepsza europejska liga. Duży wpływ na taki stan rzeczy mają środki, które kluby inwestują w transfery i wynagrodzenia dla piłkarzy. Drugi z tych czynników był ostatnio przedmiotem głosowania, o czym doniosło BBC Sport.

Źródło ujawniło, że pojawiła się propozycja wprowadzenia limitu wynagrodzeń. Niemniej pomysł został odrzucony przez kluby. Podczas głosowania nad ustaleniem limitu pensji w Premier League przedstawiciele siedmiu ekip głosowali „za”, 12 było „przeciw”, a jeden klub wstrzymał się od głosu.

Finalnie przedstawiciele ligi angielskiej poparli natomiast wprowadzenie współczynnika kosztów składu (SCR). Na takie rozwiązanie przystało 14 ekip, co stanowiło wymagany próg do przyjęcia nowej zasady. Sześć klubów Premier League było natomiast przeciwnych temu wariantowi.

Zgodnie z przyjętą poprawką całkowite koszty utrzymania klubu, w tym pensje zawodników i sztabu szkoleniowego, a także opłaty transferowe i prowizje agentów będą ograniczone do 85 procent przychodów klubu, począwszy od sezonu 2026/2027. W przypadku zespołów grających w europejskich pucharach wskaźnik ten pozostanie natomiast na poziomie 70 procent, zgodnie z wymogami UEFA.

Nowe zasady mają pomóc w stabilizacji finansowej całej ligi. Przede wszystkim zmniejszyć ryzyko nierozważnych inwestycji, które już wcześniej doprowadzały niektóre kluby do poważnych problemów.

