Nowy klub Igbekeme, Puszcza traci Revenco, co z wymianą Drachal-Fadiga i transferem Moutinho do Lecha?

Na zdjęciu: James Igbekeme

Wisła żegna Igbekeme

Goal.pl informował już wcześniej, że James Igbekeme opuści Wisłę Kraków, ale nie wyjedzie z Polski, bo w Ekstraklasie jest zainteresowanie jego usługami. Dzisiaj, to jest w środę, „Biała Gwiazda” oficjalnie potwierdziła nasze doniesienia, informując o tym, że nigeryjski pomocnik żegna się z klubem.



To wszystko prawda, a co więcej – jest coraz bliżej wyjaśnienia przyszłości Igbekeme. Będzie tak jak informowaliśmy, czyli piłkarz trafi do Brukbetu Termalica Nieciecza. Finalizacja tej transakcji powinna nastąpić pod koniec tego tygodnia.

Wymiana pod kontrolą

Z Krakowa/Niecieczy przenieśmy się w stronę Białegostoku, w połączeniu z Częstochową. Jak informował goal.pl dojdzie do ciekawej wymiany, czyli Lamine Diaby Fadiga przeniesie się do Rakowa, a w drugą stronę powędruje Dawid Drachal. Tyle że od momentu podania przez nas tej informacji minęło sporo czasu, a nic nie zostało ogłoszone. Czy więc transakcja jest zagrożona?



Otóż nie. W Białymstoku słyszymy, że Dawid Drachal powinien zostać ogłoszony piłkarzem Jagiellonii już jutro. W podobnym czasie Raków powinien zaprezentować Fadigę. Wicemistrz Polski dopłaci niewielką kwotę za tę wymianę.

Moutinho w Lechu? To się nie wydarzy

Warto też zajrzeć do Poznania i wyjaśnić informacje podawane przez włoskie media o tym, że Lech Poznań interesuje się Joao Moutinho, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu ze Spezii do Jagiellonii. Otóż według informacji goal.pl do tego tranferu nie dojdzie. Owszem, były kontakty, ale bardzo wstępne. Z naszych informacji wynika, że Lech szuka zawodnika o innym profilu na tę pozycję.



A na koniec jeszcze wizyta w Niepołomicach. Puszczę opuści Mołdawianin Ioan-Calin Revenco, który przeniesie się do słowackiego Tatrana Presow. Pójdzie więc w śłady Łukasza Wolsztyńskiego, który opuścił Stal Mielec i podążył własnie w tym kierunku.