Igbekeme zagra w Ekstraklasie? Jest nowy chętny na nigeryjskiego pomocnika [NASZ NEWS]

James Igbekeme pokazał się z bardzo dobrej strony w Wiśle Kraków, ale klubowi nie udało się awansować do Ekstraklasy. A jako że Nigeryjczykowi skończył się kontrakt, to jego odejście jest całkiem prawdopodobne. Z informacji goal.pl wynika, że pojawiło się zainteresowanie z Ekstraklasy.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: James Igbekeme

„Biała Gwiazda” wciąż w 1. lidze

Kibice Wisły Kraków przeżyli duże rozczarowanie w półfinałowym meczu barażowym z Miedzią Legnica. Mimo wielu okazji ich pupile ani razu nie trafili do siatki, a gościom ta sztuka udała się raz, co zakończyło marzenia fanów wielokrotnego mistrza Polski o powrocie do elity.



To wszystko sprawia, że skład Wisły może się nieco zmienić. Prawdopodobne jest odejście Angela Baeny, któremu wygasł kontrakt, podobnie ma się sprawa z Jamesem Igbekeme. Nigeryjczyk był mocnym punktem Wisły, jego powrót do klubu okazał się bardzo dobrym rozwiązaniem. W poprzednim sezonie zagrał w 27 ligowych meczach, w których zaliczył 4 asysty.



Wisła w Ekstraklasie w najbliższym sezonie nie zagra, ale niewykluczone, że właśnie na tym poziomie rozgrywek zamelduje się Igbekeme. Z informacji goal.pl wynika, że piłkarzem mocno interesuje się Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Beniaminek ma niezły budżet na wzmocnienia i niewykluczone, iż jednym z nowych piłkarzy będzie właśnie Igbekeme.