Niemcy rozważają niespodziewany powrót gwiazdy do reprezentacji!

Niemcy coraz poważniej myślą o powrocie Manuela Neuera do reprezentacji, o czym donosi Sport Bild. To byłby prawdziwy cios dla Marca-Andre ter Stegena.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Neuer może wrócić do reprezentacji Niemiec

Niemcy rozważają sensacyjny powrót Manuela Neuera do reprezentacji – poinformował Sport Bild. Rudi Voller, dyrektor sportowy kadry, miał już skontaktować się z bramkarzem Bayernu, by poznać jego zdanie dotyczące ewentualnego powrotu przed mistrzostwami świata w 2026 roku.

To informacja, która może być dużym ciosem dla Marca-Andre ter Stegena. Bramkarz Barcelony od miesięcy zmaga się z problemami zdrowotnymi i nie odzyskał jeszcze regularnej formy po operacji pleców.

Golkiper był typowany przez Juliana Nagelsmanna na numer jeden w kadrze Niemiec, ale sytuacja uległa zmianie. Brak rytmu meczowego oraz niepewna przyszłość w klubie sprawiają, że jego pozycja w reprezentacji słabnie. Ter Stegen mógłby odzyskać zaufanie tylko i wyłącznie po transferze do innego klubu, w którym dostawałby regularne szanse. Być może do takiego ruchu dojdzie w zimowym oknie.

Ter Stegen nie wystąpił w narodowych barwach od czerwcowej porażki z Francją w Lidze Narodów. Tymczasem federacja ma coraz większe wątpliwości, czy to on powinien być podstawowym bramkarzem na mundialu. Jeśli Neuer potwierdzi gotowość, jego powrót mógłby całkowicie odmienić układ sił między słupkami niemieckiej kadry.