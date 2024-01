Lautaro Martinez znów został bohaterem Interu, ale jego przyszłość pozostaje niewiadomą. Agent napastnika potwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że nie doszło do przełomu w sprawie negocjacji o nowym kontrakcie.

IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Lautaro zdobył decydującego gola w finale Superpucharu Włoch

W mediach zastanawiają się nad jego przyszłością

Napastnik w dalszym ciągu nie podpisał nowego kontaktu

Negocjacje Lautaro z Interem

O negocjacjach 26-letniego Argentyńczyka z Interem pisano już przy niejednej okazji. Lautaro Marinez to kapitan i wielka gwiazda mediolańskiego klubu. Jego obecna umowa wygasa co prawda latem 2026 roku, ale działacze Interu od jakiegoś czasu negocjują z piłkarzem i jego agentem warunki nowego kontraktu.

Są jednak w tej sprawie znaki zapytania. Jeśli Interowi nie udałoby się przedłużyć umowy, oznaczałoby to, że piłkarz zostanie prędzej czy później sprzedany. Zwłaszcza, że chrapkę na niego miałyby kluby z Anglii czy Hiszpanii.

– Lautaro gra obecnie na najwyższym światowym poziomie. Z tego powodu mamy swoje oczekiwania, a negocjacje nie są łatwe – wyjawił agent piłkarza, Alejandro Camano. – Jest wiele aspektów, które wymagają dalszej dyskusji. Na ten moment nie mamy porozumienia. Pozostajemy jednak spokojni i skupiamy się na wydarzeniach na boisku. Chciałem przy tym podkreślić, że Lautaro jest w Interze szczęśliwy – dodał.

Bieżący sezon to póki co najlepsza kampania Lautaro Martineza odkąd trafił do Mediolanu. Reprezentant Argentyny ma na swoim koncie 26 występów, w których strzelił 20 bramek i zaliczył 5 asyst.

