Nie tylko Porto. Te kluby z Hiszpanii naciskają na transfer Pietuszewskiego

Oskar Pietuszewski w najbliższym czasie prawdopodobnie trafi do FC Porto. Mateusz Borek w Kanale Sportowym zdradził, że o reprezentanta Polski do lat 21 zabiega również Betis i Atletico Madryt.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Atletico Madryt i Betis naciskają na transfer Pietuszewskiego

Oskar Pietuszewski wielkimi krokami zbliża się do dużego zagranicznego transferu. Wszystko wskazuje na to, że jego następnym klubem będzie FC Porto. Ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że 18-latek dogadał się z Portugalczykami i czeka na rozwój wydarzeń. Ostateczna decyzj będzie należeć do Jagiellonii Białystok, czy przyjmą ofertę, jaką złożą im Smoki.

FC Porto to jednak tylko jedna z opcji, ponieważ agent Pietuszewskiego ma na stole bardzo dużo propozycji dla młodego piłkarza. Mateusz Borek z Kanału Sportowego ujawnił, że na transfer Polaka naciskają dwa kluby z La Liga: Real Betis i Atletico Madryt.

– Mariusz Piekarski przygotowuje tę sprawę od dłuższego czasu osobiście z Villasem-Boasem. To jest osobiste zaangażowanie prezydenta FC Porto. To nie jest transfer typu Piekarski, agent portugalski, ktoś tam jeszcze i Villas-Boas, tylko bezposredni kontakt Mariusza, który świetnie mówi po portugalsku z samym prezydentem – powiedział Mateusz Borek w programie „Moc Futbolu” na Kanale Sportowym.

– Powiedział mi jeszcze dwa kluby, które bardzo mocno naciskają. Na pewno jest to Betis, a drugi klub to mnie w ogóle zaszokował, bo chodziło o Atletico Madryt – ujawnił dziennikarz.

– Atletico, wielki klub, Simeone, coś niezwykłego, ale nie, nie dziś. Gigantyczna konkurencja, za chwilę wypożyczenie, a nie masz gwarancji, że poradzisz sobie w słabszym klubie hiszpańskim. Na mój gust, ryzykowałbym z wielkim klubem, ale grającym ofensywnie, dominującym w większości meczów. Porto, które ma marzenia, żeby wrócić na tron mistrzowski w Portugalii, to jest dobre miejsce – podsumował.

Pietuszewski w tym sezonie wystąpił w 31 meczach w barwach Jagiellonii, w których zdobył 3 gole i zanotował 2 asysty.