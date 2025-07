Nie tylko Bednarek. Kolejny polski piłkarz zagra w FC Porto

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Hubert Charuży przeniesie się ze Śląska do Porto

FC Porto w poprzednim sezonie zajęło dopiero 3. miejsce w lidze portugalskiej. Ze względu na słabe wyniki pracę stracił dotychczasowy trener – Martin Anselmi. Nowym szkoleniowcem były opiekun OGC Nice – Francesco Farioli. Włoski taktyk w przeszłości miał okazję współpracować z Marcinem Bułką. Teraz będzie miał pod swoimi skrzydłami innego reprezentanta Polski.

Jak już dobrze wiadomo, do FC Porto przeniósł się Jan Bednarek. Okazuje się jednak, że środkowy obrońca nie będzie jedynym Polakiem w drużynie Smoków. Najnowsze informacje przekazane przez serwis Meczyki.pl sugerują, że do klubu ma dołączyć jeszcze Hubert Charuży.

Tomasz Włodarczyk poinformował, że Charuży swoimi występami w Centralnej Lidze Juniorów wzbudził zainteresowanie Porto. Transfer ma być tylko kwestią czasu, ponieważ wszystkie szczegóły zostały ustalone. Do finalizacji brakuje jedynie akceptacji światowej federacji. Ze względu na fakt, że piłkarz jest niepełnoletni, FIFA musi wydać specjalną zgodę, aby transfer doszedł do skutku.

Charuży to 17-letni bramkarz, który do tej pory związany był ze Śląskiem Wrocław. W seniorskim zespole nie zadebiutował, ale rozegrał 8 meczów w rezerwach na poziomie Betclic 3. Ligi. Do tego ma na swoim koncie 4 spotkania w reprezentacji Polski do lat 17.