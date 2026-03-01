Tottenham na zakupach we Włoszech. Sprowadzi znanego piłkarza?

21:39, 1. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło:  Ekrem Konur

Tottenham Hotspur zainteresował się pomocnikiem Fiorentiny, Nicolo Fagiolim - podaje Ekrem Konur. Reprezentant Włoch może więc przenieść się do Premier League.

Igor Tudor
Alessio Morgese / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Nicolo Fagioli przyciągnął uwagę Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur nie prezentuje się z najlepszej strony w obecnym sezonie, walcząc o utrzymanie w Premier League. Londyński klub chce oczywiście pozostać na najwyższym poziomie rozgrywkowym i już teraz planuje poważne wzmocnienia w kontekście następnego sezonu. W letnim okienku transferowym Koguty zamierzają przebudować skład tak, aby kolejna kampania była zdecydowanie bardziej udana oraz spokojniejsza dla kibiców.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z celów Tottenhamu jest Nicolo Fagioli. Działacze z północnego Londynu rozpoczęli wstępne rozmowy z otoczeniem pomocnika Fiorentiny. Co ciekawe, 25-letni Włoch wzbudza zainteresowanie także Newcastle United, dlatego niewykluczona jest rywalizacja transferowa między Kogutami a Srokami.

Siedmiokrotny reprezentant Italii z powodzeniem występuje w barwach ekipy Violi od lutego 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Artemio Franchi z Juventusu za niespełna 17 milionów euro. W trwającym sezonie rozegrał 31 spotkań, zdobył dwie bramki oraz zanotował trzy asysty. Środkowy pomocnik jest obecnie wyceniany na około 20 milionów euro i może stać się jednym z bohaterów najbliższego okna transferowego.