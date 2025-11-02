Bayern nie wykupi Nicolasa Jacksona. Znany klub wykorzysta okazję?

Nicolas Jackson, który przed tym sezonem został wypożyczony z Chelsea do Bayernu Monachium, wzbudził zainteresowanie Evertonu - informuje serwis Football Insider.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Everton zainteresowany Nicolasem Jacksonem

Nicolas Jackson podczas ostatniego letniego okienka transferowego został wypożyczony na rok z Chelsea do Bayernu Monachium. Bawarski klub zapewnił sobie opcję wykupu 24-letniego napastnika, która wynosi 70 milionów funtów. Mistrzowie Bundesligi nie zamierzają jednak skorzystać z tej możliwości i najprawdopodobniej nie sprowadzą Senegalczyka na stałe. Choć Jackson pokazał przebłyski swojego talentu, nie zdołał przekonać sztabu szkoleniowego Bayernu do tak ogromnej inwestycji.

Zatem po zakończeniu obecnego sezonu Nicolas Jackson przynajmniej na chwilę wróci do Londynu, aczkolwiek Chelsea nie wiąże z nim przyszłości. Pomocną dłoń do 23-krotnego reprezentanta Senegalu może wyciągnąć Everton – informuje w niedzielne popołudnie brytyjski serwis „Football Insider”. Drużyna z Liverpoolu potrzebuje wzmocnień w formacji ofensywnej, a dynamiczny oraz silny snajper wydaje się idealnym kandydatem, by zwiększyć konkurencję w zespole prowadzonym przez Davida Moyesa.

Nicolas Jackson w barwach Bayernu Monachium rozegrał łącznie 11 meczów, w których zdobył 3 bramki i zaliczył 1 asystę, czym nie przekonał do siebie Vincenta Kompany’ego. Mierzący 187 centymetrów zawodnik w swoim piłkarskim CV ma również wspomnianą Chelsea oraz Villarreal, z którego wypłynął na szerokie futbolowe wody. Aktualnie fachowy portal „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową atakującego na około 50 milionów euro.