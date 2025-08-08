Chelsea zaoferowała piłkarza Arsenalowi. Błyskawiczna decyzja

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Arsenal niezainteresowany Nicolasem Jacksonem

Nicolas Jackson może wkrótce pożegnać się z Chelsea, mimo że dołączył do angielskiego klubu zaledwie dwa lata temu. Senegalski napastnik znalazł się na wylocie po tym, jak włodarze z Londynu sfinalizowali transfery z udziałem Liama Delapa oraz Joao Pedro. Dodatkowo londyńczycy prowadzą zaawansowane negocjacje na temat sprowadzenia Xaviego Simonsa i Alejandro Garnacho, co jeszcze bardziej ograniczyłoby czas gry dla Nicolasa Jacksona. W związku z tym 24-letni piłkarz został zaoferowany Arsenalowi, który tego lata miał już okazję dobić targu z Chelsea, ściągając do siebie Noniego Madueke.

Jak informuje brytyjski portal „CaughtOffside”, Kanonierzy nie są jednak zainteresowani pozyskaniem 14-krotnego reprezentanta Senegalu. Mikel Arteta oraz jego sztab mają inne priorytety transferowe i nie planują angażować się w rozmowy z ligowym rywalem w sprawie 24-letniego snajpera. To oznacza, iż Nicolas Jackson nie trafi na Emirates Stadium, ale w grę wchodzą inne kierunki. Chelsea liczy, że jeszcze w tym oknie uda się znaleźć chętnego nabywcę, by uszczuplić kadrę oraz odciążyć budżet płacowy. Według doniesień mediów zainteresowanie atakującym wykazują m.in. Newcastle United i Aston Villa.

Nicolas Jackson trafił do Chelsea latem 2023 roku z Villarrealu, gdzie dał się poznać jako szybki oraz silny napastnik z dużym potencjałem. Na boiskach Premier League rozegrał łącznie 65 meczów, zdobywając 24 bramki i notując 10 asyst. Mimo niezłych statystyk, często był krytykowany za brak skuteczności w kluczowych momentach. W Hiszpanii zbierał lepsze recenzje, co później skłoniło londyńskiego giganta do inwestycji. Lada moment środkowy napastnik najprawdopodobniej ponownie zmieni otoczenie.