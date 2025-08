Nicolas Jackson odejdzie z Chelsea? Głośny transfer nabiera kształtów

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Nicolas Jackson coraz bliżej Newcastle United

Przyszłość Nicolasa Jacksona w Chelsea stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Londyński klub wykazuje się dużą aktywnością w trwającym letnim oknie transferowym, podczas którego sprowadził kilku nowych zawodników ofensywnych, w tym między innymi Joao Pedro z Brighton & Hove Albion, Estevao Williana z Palmeiras oraz Liama Delapa z Ipswich Town. Dlatego pozycja senegalskiego napastnika znacznie osłabła. Choć Nicolas Jackson pokazywał się z niezłej strony w poprzedniej kampanii, to włodarze Chelsea już nie traktują go jako nietykalnego, co otwiera drogę do potencjalnej przeprowadzki atakującego.

W związku z rosnącą konkurencją w składzie zespołu Niebieskich, odejście 24-letniego snajpera staje się realnym scenariuszem. Jedną z opcji dla środkowego napastnika mogą być przenosiny do Newcastle United – podaje Ben Jacobs z portalu „GiveMeSport”. Władze Srok szukają bowiem następcy Alexandra Isaka, który najpewniej wyląduje w Liverpoolu. Nicolas Jackson jest ceniony przez trenera ekipy The Magpies – Eddiego Howe’a. Rozmowy między klubami mogą wkrótce przyspieszyć, a transfer zaczyna nabierać coraz bardziej realnych kształtów. Londyńczycy oczekują 80 milionów funtów za swojego piłkarza.

Nicolas Jackson dołączył do Chelsea w lipcu 2023 roku, kiedy trafił na Stamford Bridge za 37 milionów euro z hiszpańskiego Villarrealu. Już w swoim debiutanckim sezonie zdobył uznanie wśród kibiców, choć nie zawsze prezentował równą formę. W barwach zespołu The Blues rozegrał łącznie 81 meczów, strzelił 30 goli i zaliczył 12 asysty. W ten sposób miał swój udział w triumfach drużyny Enzo Mareski w Lidze Konferencji Europy oraz Klubowych Mistrzostwach Świata. Pomimo sukcesów, zmiany kadrowe w Chelsea sprawiają, że Senegalczyk może szukać nowych wyzwań, chociażby w przytoczonym Newcastle United.