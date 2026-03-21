Nico Williams po zakończeniu sezonu może zmienić klub. Hiszpan chciałby grać o trofea, a tego nie gwarantuje mu Athletic Bilbao. Jak podaje Ekrem Konur, o transferze gwiazdy myśli Inter Mediolan.

Nico Williams w kręgu zainteresowań Interu Mediolan

Nico Williams latem ubiegłego roku był o krok od wielkiego transferu. Skrzydłowym interesowała się FC Barcelona, która zabiegała o niego od prawie dwóch lat. Katalończycy dogadali się z piłkarzem oraz z Athletikiem Bilbao. Kwota transakcji miała wynieść ok. 60 milionów euro. Zmiana klubu nie doszła do skutku, ponieważ zawodnik nie dostał gwarancji rejestracji w La Liga.

Mistrz Europy z 2024 roku zdecydował się zostać w Bilbao i podpisać nowy dziesięcioletni kontrakt. Szybko jednak pożałował swojej decyzji, ponieważ drużyna z Kraju Basków rozczarowuje, a on sam chce walczyć o najważniejsze trofea.

Media informowały jakiś czas temu, że Williams rozważa zmianę klubu po zakończeniu sezonu i ma trafić do Premier League. Ekrem Konur sugeruje, że w grze o piłkarza liczy się także Inter Mediolan. Oaktree, a więc właściciel Nerazzurrich chciałby sprowadzić latem gwiazdę światowego formatu na wzór tego, jak w przeszłości Juventus kupił Cristiano Ronaldo. Mediolańczycy uważają, że 23-latek poprawi jakość pierwszego składu. Jednocześnie na przeszkodzie stoją ogromne oczekiwania finansowe zespołu z Bilbao.

Decyzja nie została jeszcze podjęta ani po stronie Interu, ani samego zawodnika. Przyszłość Nico Williamsa powinna się wyjaśnić po sezonie lub po Mistrzostwach Świata 2026. W tym sezonie Hiszpan zdobył 4 gole i zaliczył 6 asyst w 26 meczach.