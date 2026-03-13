Nico Williams zdecydował się na transfer. Tam zagra w przyszłym sezonie

Nico Williams po zakończeniu sezonu opuści Athletic Bilbao. Gwiazdor zdecydował, że to odpowiedni moment na transfer. Latem ma trafić do Premier League. Jak poinformował Ekrem Konur, skrzydłowego kusi Manchester United oraz Arsenal.

Nico Williams przez ostatnie lata łączony był z transferem do FC Barcelony. Ostatecznie transakcja nie doszła do skutku, choć latem ubiegłego roku było bardzo blisko. Zdecydował fakt, że Katalończycy nie byli w stanie zagwarantować mu rejestracji w La Liga. 23-latek został więc w obecnym klubie i przedłużył kontrakt z Athletic Bilbao aż do czerwca 2035 roku.

Postawa drużyny z Kraju Basków pozostawia jednak wiele do życzenia. Mistrz Europy z reprezentacją Hiszpanii liczył, że będzie walczył o trofea i grę w Lidze Mistrzów. Finalnie wyszło tak, że nie udało się osiągnąć żadnego z dwóch celów. Nico Williams podjął więc decyzję o odejściu, aby poszukać nowych wyzwań i rywalizacji o najwyższe cele. Po sezonie ma opuścić ojczyznę i przenieść się do Premier League.

Giganci najlepszej ligi na świecie są faworytami do pozyskania skrzydłowego. Jak podaje Ekrem Konur z serwisu fussballdaten.de, największe szanse na transfer Nico Williamsa ma Manchester United oraz Arsenal. Obie drużyny walczą o jego podpis na kontrakcie.

W umowie Nico Williamsa jest zapisana klauzula odstępnego o wartości 100 milionów euro. Natomiast w klubie nikt nie będzie robił mu problemów ze zmianą otoczenia. Athletic Bilbao zgodzi się na ofertę rzędu ok. 80 milionów euro. Potencjalny transfer miałby zostać sfinalizowany dopiero po zakończeniu Mistrzostw Świata 2026.

W tym sezonie Williams uzbierał 4 gole i 6 asyst w 26 meczach we wszystkich rozgrywkach. Ze względu na problemy zdrowotne opuścił kilka istotnych spotkań. Łącznie w barwach Basków rozegrał prawie 200 spotkań i zdobył w nich 35 bramek i 36 asyst.