Bayern Monachium zdecydował się na złożenie jeszcze jednej oferty. Celem transferowym pozostaje Nico Williams - informuje "L'Equipe". Gwiazdor preferuje dołączenie do Barcelony.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Williams wciąż celem Bayernu. Tyle może zapłacić gwiazdorowi

Nico Williams od miesięcy jest jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy na świecie. Już w zeszłym roku media trąbiły o hitowym transferze z jego udziałem. Po znakomitych występach na Euro 2024 stał się celem gigantów, ale ostatecznie pozostał w Athletic Club. Na przestrzeni sezonu 2024/2025 skrzydłowy postanowił tym razem dopiąć przeprowadzkę do innej ekipy. Przez długi czas faworytem zdawał się być Arsenal, ale niedawno wróciła po niego Barcelona, która jest jego pierwszym wyborem.

Gigant z Katalonii działa i jest na dobrej drodze, aby dopiąć kosztowną transakcję. Williams miał odrzucić inne kierunki i naciskać właśnie na dołączenie do mistrza kraju. Na przeszkodzie stoi jednak klauzula wykupu, która wynosi 58 milionów euro. Athletic Club nie przystąpi do negocjacji, więc należy całą opłatę uiścić w jednym terminie.

Williams chce przenieść się do Barcelony, co potwierdza sam Deco. Jeśli jednak nie nastąpi przełom, może zdecydować się na inny klub. Na takie rozwiązanie liczy Bayern Monachium, który nieustannie marzy o jego transferze. „L’Equipe” twierdzi wręcz, że gwiazdor otrzymał jeszcze jedną ofertę, nad którą musi się teraz pochylić. Mógłby na Allianz Arena liczyć na zarobki w postaci aż 10 milionów euro za sezon gry, do czego dochodzą jeszcze liczne bonusy.

Dla Bayernu aktywowanie klauzuli to nie problem. Celem jest wzmocnienie ofensywy, a Williams wciąż jest numerem jeden na liście życzeń.