Bayern Monachium w dalszym ciągu zabiega o Nico Williamsa i ma kontakt z jego otoczeniem. Gwiazdor chce do Barcelony, ale transfer stoi pod znakiem zapytania - informuje "Bild".

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Bayern podbierze Williamsa? Barcelona musi czekać

Nico Williams jest zdecydowany na przenosiny do Barcelony. Miał poinformować inne kluby o swoim wyborze, w tym chociażby Bayern Monachium. Hitowy transfer wciąż pozostaje jednak w zawieszeniu, a wszystko to za sprawą finansowych ograniczeń hiszpańskiego giganta. Dla Blaugrany wydatek rzędu 58 milionów euro jest bardzo poważny i wymaga skompletowania funduszy. Athletic Club oczywiście nie zamierza przystępować do negocjacji, więc jedyną opcją na sprowadzenie Williamsa jest aktywowanie klauzuli i jednorazowa wpłata całej kwoty.

W Katalonii utrzymują, że nie będzie problemu z opłaceniem transferu, ale konkretne kroki nie zostały jeszcze podjęte. To znak dla Bayernu, aby definitywnie nie rezygnować z reprezentanta Hiszpanii. Przez ostatnie tygodnie był on numerem jeden na liście życzeń, a po odmowie rozpoczęto poszukiwania alternatyw. Z Bawarczykami łączeni są chociażby Jamie Gittens czy Rafael Leao. Marzeniem Vincenta Kompany’ego w dalszym ciągu pozostaje jednak zawodnik Athletic Club.

Władze Bayernu pozostają w kontakcie z przedstawicielami 22-latka. Teraz wszystko zależy od decyzji Barcelony. Williams wyczekuje przełomu, a mistrzowie Niemiec liczą, że nie uda się jej dopiąć tej transakcji. Wówczas wrócą do prac nad przekonaniem gwiazdora, aby ten przeniósł się na Allianz Arena.

Williams odrzucił wcześniej propozycje nowej umowy z Athletic Club. Jest zdeterminowany, aby tego lata zmienić klub.