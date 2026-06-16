Manchester United rusza po Holendra. Ciekawy transfer na horyzoncie

11:38, 16. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Athletic

Manchester United zamierza latem pozyskać skrzydłowego. Jednym z nazwisk wysoko na liście życzeń Czerwonych Diabłów jest Crysencio Summerville z West Hamu United - informuje David Ornstein z "The Athletic".

Michael Carrick
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Paul Marriott / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Crysencio Summerville na celowniku Manchesteru United

Manchester United rozważa kilka opcji transferowych przed nowym sezonem. Klub z Old Trafford jest m.in. łączony z Mateusem Fernandesem z West Hamu United, a rozmowy z 21-letnim pomocnikiem mają być na zaawansowanym etapie, choć wciąż trwają negocjacje dotyczące kwoty odstępnego.

W angielskim klubie trwają poszukiwania wzmocnień na lewym skrzydle. Jak ujawnia David Ornstein z „The Athletic”, na liście życzeń Czerwonych Diabłów znajduje się Crysencio Summerville z West Hamu. Młody oczekują za swojego gwiazdora około 50 milionów funtów.

Po spadku z Premier League West Ham może mieć problem z zatrzymaniem swoich największych gwiazd. Szacuje się, że straty klubu mogą sięgać nawet 150 milionów funtów, co może wymusić sprzedaż kluczowych zawodników.

Summerville pokazał się z bardzo dobrej strony m.in. podczas meczu otwarcia mistrzostw świata przeciwko Japonii, w którym zdobył bramkę i zaprezentował swoje ofensywne możliwości. W minionym sezonie reprezentant Holandii rozegrał 34 spotkania, zdobył siedem bramek i zanotował pięć asyst.

Holenderski skrzydłowy do West Hamu dołączył w 2024 roku z Leeds United za około 30 milionów euro. Sytuację zawodnika bacznie obserwują także kluby z Serie A – AS Roma oraz AC Milan. Obecny kontrakt zawodnika z West Hamem obowiązuje do czerwca 2029 roku.

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