Real Madryt wybrał następcę Bellinghama. Transfer przesądzony

Real Madryt odkupi Nico Paza, który na Santiago Bernabeu będzie rywalizował o miejsce w składzie z Judem Bellinghamem. 21-letni Argentyńczyk w długoterminowej perspektywie może zostać następcą starszego Anglika - podaje serwis ElNacional.cat.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Nico Paz będzie konkurentem Jude’a Bellinghama

Jude Bellingham nie jest już tym samym piłkarzem, który zachwycał fenomenalną formą w swoim pierwszym sezonie w Realu Madryt. Aktualnie 22-letni Anglik prezentuje wyraźnie słabszą dyspozycję, co wpisuje się w nierówną grę całego zespołu Królewskich. Brakuje mu liczb, dynamiki oraz decydującego wpływu na losy spotkań.

W tej sytuacji władze klubu z Santiago Bernabeu uznały, że konieczne jest wzmocnienie rywalizacji w środku pola i sprowadzenie zawodnika, który realnie powalczy z Bellinghamem o miejsce w podstawowym składzie.

Jak poinformował kataloński portal „ElNacional.cat”, Real Madryt wybrał już konkretne rozwiązanie, zamierzając postawić na doskonale znanego kibicom Nico Paza, który obecnie gra w Como 1907. Królewscy zdecydowali się aktywować klauzulę odkupu 21-letniego Argentyńczyka, wynoszącą około 10 milionów euro.

Uchodzący za wielki talent playmaker początkowo ma pełnić rolę zmiennika Bellinghama, jednak w dłuższej perspektywie może stać się jego poważnym konkurentem, a nawet następcą w wyjściowej jedenastce ekipy znanej jako Los Blancos.

Nico Paz pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii CD Tenerife, a następnie trafił do szkółki Realu Madryt. W połowie 2024 roku przeniósł się do wspomnianego wyżej Como 1907 za 6 milionów euro, gdzie szybko stał się kluczową postacią ofensywy.

W trwającej kampanii sześciokrotny reprezentant Argentyny rozegrał 17 spotkań, zdobył 6 bramek oraz zanotował 6 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na mniej więcej 65 milionów euro, co pokazuje błyskawiczny rozwój pomocnika.