DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: N'Golo Kante

Besiktas Stambuł zainteresowany N’Golo Kante

N’Golo Kante jest jednym z tych piłkarzy, który zdecydował się kontynuować swoją karierę w Arabii Saudyjskiej. W połowie 2023 roku etatowy reprezentant Francji przeszedł na zasadzie wolnego transferu z Chelsea do Al-Ittihad. Kontrakt 34-letniego pomocnika z obecnym pracodawcą obowiązuje tylko do końca sezonu 2025/2026, co według mediów stawia pod znakiem zapytania przyszłość mistrza świata. Niewykluczone, że nadchodzącego lata weteran ponownie zmieni otoczenie.

Z najnowszych informacji przekazanych przez francuski serwis “Foot Mercato” wynika bowiem, że N’Golo Kante znalazł się na radarze Besiktasu Stambuł. Co więcej, turecki klub podobno ma zamiar złożyć ofertę za defensywnego pomocnika podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Gdyby taka przeprowadzka doszła do skutku, to 34-latek w drużynie Czarnych Orłów grałby pod wodzą słynnego Ole Gunnara Solskjaera, który z powodzeniem prowadzi ten zespół od stycznia tego roku.

N’Golo Kante to bardzo utytułowany zawodnik, który oprócz uzyskania tytułu mistrza świata, może pochwalić się także dwukrotnym wygraniem Premier League oraz triumfem w Lidze Mistrzów. Przypomnijmy, że 64-krotny reprezentant Francji przed przenosinami na Stamford Bridge przywdziewał koszulkę Leicester City, skąd wypłynął na szerokie, piłkarskie kroki. W aktualnej kampanii gwiazdor Al-Ittihad rozegrał 24 spotkania, strzelił 3 gole i zaliczył 3 asysty. Warto dodać, że ekipa Tygrysów jest liderem tabeli ligi saudyjskiej.