Neymar odrzucił lukratywną ofertę Realu Madryt. Brazylijczyk w rozmowie na kanale Podpah wyjawił, dlaczego nie zdecydował się na transfer do drużyny Królewskich.

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

To dlatego Neymar odrzucił Real Madryt

Neymar kilkanaście lat temu był uznawany za największą młodą gwiazdę futbolu, która w krótkim czasie może dorównać Leo Messiemu i Cristiano Ronaldo. Wtedy Brazylijczyk miał oferty zarówno z FC Barcelony, jak i Realu Madryt. Jak dobrze wiemy, gwiazdor wybrał Blaugranę, ale teraz opowiedział o szczegółach ówczesnych zawirowań transferowych.

Okazuje się, że Neymar nigdy nie rozważał transferu do Realu Madryt, ponieważ jego wymarzonym klubem była Barcelona. Po latach napastnik wyjawił dokładne powody swojego wyboru.

Zobacz WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

– Oferta Realu Madryt była pustym czekiem, powiedzieli mi, że mogę mieć wszystko, czego chcę… ale ja chciałem Barcelony całym sercem. […] W Realu Madryt zarobiłbym 3 razy więcej pieniędzy. Florentino zawsze mnie lubił. Jednak Ronaldinho grał w Barcelonie i ja chciałem grać z Messim – powiedział Neymar.

W trakcie wywiadu Neymar wyjawił także, że w pewnym momencie kariery mógł przenieść się do Bayernu. Natomiast teraz Brazylijczyk próbuje się odbudować w barwach Santosu. Ponoć jeśli uda mu się wrócić do dawnej formy, to piłkarz ponownie spróbuje swoich sił na europejskich boiskach.