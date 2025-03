Neymar nie podjął jeszcze decyzji co do swojej przyszłości i powrotu do Barcelony. Gwiazdor Santosu skupia się obecnie na odbudowie formy oraz zdrowia w Brazylii, o czym poinformował Florian Plettenberg ze "Sky Sports DE".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar skupia się na odbudowie w Santosie, a nie powrocie do Barcelony

O tym, że Neymar może powrócić do Barcelony tego lata mówiło się w ostatnim czasie bardzo dużo. Brazylijski gwiazdor w końcu zaczął znów grać dość regularnie w piłkę, po tym, jak jego przygoda w Al-Hilal w Arabii Saudyjskiej zakończyła się kompletną porażką. Skrzydłowy wrócił do rodzimej Brazylii i Santosu, którego jest wychowankiem. Tam powoli, stopniowo się odbudowuje.

Okazuje się jednak, że Neymar nie podjął jeszcze decyzji co do swojej przyszłości i tego, gdzie trafi po obecnej kampanii. Pomimo plotek nie jest tak, że przesądzona jest jego wola powrotu do Barcelony, o czym poinformował właśnie Florian Plettenberg ze “Sky Sports DE”. Brazylijczyk obecnie skupia się na Santosie i na utrzymaniu formy oraz zdrowia w tym zespole. Tym samym trudno łączyć do obecnie z powrotem do Blaugrany.

WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

33-letni Neymar w obecnym sezonie rozegrał dziewięć spotkań dla Santosu, w których zdobył trzy gole oraz zanotował trzy asysty. Gwiazdor wrócił także do reprezentacji Brazylii po długiej przerwie. Obecnie serwis “Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 15 milionów euro. W przeszłości rozegrał on 186 spotkań dla Dumy Katalonii, w których zdobył 105 goli oraz zanotował 76 asyst.

Zobacz także: Real postawił jasny warunek. Ancelotti poznał decyzję ws. przyszłości