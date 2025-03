Guillermo Martinez / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti, Real Madryt

Przyszłość Ancelottiego zależy od triumfu! Real Madryt ma jasny warunek

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie ze zmiennym szczęściem. Z jednej strony oczywiście, Królewscy nadal mają spore szanse na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii oraz nawet na wygranie Ligi Mistrzów, ale z drugiej liczne potknięcia i momentami bardzo przeciętna gra zespołu Carlo Ancelottiego zmusza władze klubu do myślenia na temat przyszłości szkoleniowca w klubie.

Nie od dziś mówi się, że w blokach startowych do zastąpienia Włocha stoi Xabi Alonso, który jest najpoważniejszym kandydatem do pracy w Realu po tym sezonie. Okazuje się jednak, że nie jest przesądzone to, że Carlo Ancelotti zostanie zwolniony z Los Blancos po sezonie. Według informacji przekazanych przez Mario Corteganę z “The Athletic”, Real Madryt postawił obecnemu szkoleniowcowi jasny warunek. Jeśli Real Madryt wygra Ligę Mistrzów lub La Ligę w tym sezonie, to Carlo Ancelotti może poprowadzić zespół w kolejnym sezonie.

Real Madryt zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej i traci do pierwszej FC Barcelony trzy punkty. Przed tymi zespołami jednak jeszcze bezpośrednie starcie w maju tego roku. Z kolei w Lidze Mistrzów Królewscy pokonali w pierwszym meczu zespół Atletico Madryt i jest bliżej awansu do ćwierćfinału tych rozgrywek.

