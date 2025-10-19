Newcastle włączyło się do walki o gwiazdę. To cel transferowy Liverpoolu

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Newcastle faworytem do pozyskania stopera

Joel Ordonez od pewnego czasu znajduje się na radarze kilku klubów Premier League. Początkowo wydawało się, że Liverpool będzie jednym z głównych faworytów do sprowadzenia defensora Club Brugge.

Obecnie sytuacja wygląda jednak inaczej. Według doniesień The Reds rozglądają się za bardziej doświadczonymi zawodnikami. To dobra informacja dla Newcastle United i Aston Villi, które wyrażają zainteresowanie Ekwadorczykiem.

Ordonez jest wyceniany na około 50 milionów euro. Dla Srok nie stanowi to większego problemu, ponieważ klub planuje wzmocnić linię obrony. Aston Villa także obserwuje sytuację, ale Newcastle działa szybciej i już rozpoczęło rozmowy z przedstawicielami belgijskiego klubu.

Natomiast Liverpool jako priorytetowe cele transferowe traktuje Castello Lukebę oraz Svena Botmana. Arne Slot chce sprowadzić do zespołu piłkarza, który od razu wzmocni defensywę. Ordonez wciąż figuruje na liście życzeń, ale nie jest obecnie głównym celem. Klub uznał, że potrzebuje bardziej doświadczonego piłkarza.

W najbliższych tygodniach mogą pojawić się kolejne oferty. Obecnie jednak Newcastle wydaje się mieć największe szanse na ściągnięcie utalentowanego stopera. Jeśli negocjacje przebiegną zgodnie z planem, transfer 21-latka może zostać sfinalizowany już zimą.

