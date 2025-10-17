Liverpool szykuje ofertę. Wielki talent na celowniku

Liverpool planuje w styczniu pozyskać Joela Ordoneza z Club Brugge - informuje "TBR Football". Mistrz Anglii ma przygotować ofertę za 21-letniego środkowego obrońcę.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Joel Ordonez na radarze Liverpoolu

Liverpool zamierza zimą wzmocnić defensywę. Jak informuje Graeme Bailey z „TBR Football”, w kręgu zainteresowań Arne Slota znajduje się Joel Ordonez. To 21-letni środkowy obrońca, który reprezentuje barwy Club Brugge. Angielski klub od miesięcy bacznie monitoruje jego rozwój i poważnie rozważa złożenie oferty już w styczniowym oknie transferowym.

To nie pierwszy raz, gdy Ordonez wzbudza zainteresowanie angielskich gigantów. Kilka tygodni temu media informowały, że Chelsea sondowała możliwość sprowadzenia Ekwadorczyka. Wówczas do transferu nie doszło, ale zainteresowanie z Premier League nie słabnie.

Ordonez już latem był bliski odejścia z Brugii, lecz belgijski klub zdołał go zatrzymać. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że zimą może opuścić Jupiler Pro League. Przejście na Anfield byłoby dla niego ogromnym krokiem naprzód.

Sytuacja kadrowa wymusza na Liverpoolu działania na rynku transferowym. Z drużyną może pożegnać się Ibrahima Konate, którego kontrakt wygasa po sezonie, a rozmowy o jego przedłużeniu utknęły w martwym punkcie. Klub potrzebuje solidnego następcy Francuza, a Ordonez ma wszystkie predyspozycje, by nim zostać. Wyróżnia się siłą fizyczną, spokojem przy piłce i dobrym ustawianiem się.

The Reds mają również odpowiednie środki finansowe, by przekonać Belgów do sprzedaży 12-krotnego reprezentanta Ekwadoru. W tym sezonie Ordonez rozegrał dziewięć meczów i zdobył jedną bramkę. Portal Transfermarkt.de wycenia go obecnie na 28 milionów euro.