Newcastle United szykuje transfer. Holender na celowniku

Newcastle United wyraziło zainteresowanie holenderskim obrońcą. Według portalu "TEAMtalk", Youri Baas jest uważnie monitorowany przez klub ze St. James’ Park.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Youri Bass na celowniku Newcastle United

Newcastle United w grudniu odniosło zaledwie jedno zwycięstwo w Premier League i wyraźnie rozczarowuje formą. Obecnie The Magpies zajmują 11. miejsce w ligowej tabeli, co jest wynikiem poniżej oczekiwań. Mimo to Eddie Howe wciąż cieszy się mocną pozycją na ławce trenerskiej i już teraz zaczyna planować kolejne ruchy transferowe.

Jednym z głównych problemów zespołu są liczne kontuzje w defensywie. Nic więc dziwnego, że klub uważnie rozgląda się za wzmocnieniami. Na radarze Newcastle znalazł się Youri Baas z Ajaxu Amsterdam, który wyrasta na jedno z najgorętszych nazwisk zimowego okna transferowego.

Jak informuje portal „TEAMtalk”, 22-letni holenderski obrońca jest uważnie monitorowany przez klub ze St. James’ Park. Baas ma za sobą bardzo udane występy w Holandii. W Amsterdamie wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i jest filarem defensywy.

Holender najlepiej czuje się na pozycji środkowego obrońcy, ale z powodzeniem może również występować na lewej stronie defensywy, co znacząco podnosi jego wartość rynkową. Wyróżnia się spokojem w rozegraniu, bardzo dobrym czytaniem gry oraz odwagą w wyprowadzaniu piłki od tyłu.

Zainteresowanie zawodnikiem wykazują również Crystal Palace oraz Nottingham Forest. 22-latek ma ważny kontrakt z Ajaxem do czerwca 2028 roku. Według angielskich mediów ewentualny transfer mógłby kosztować co najmniej 20 milionów euro.