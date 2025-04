Newcastle United chce zawodnika Romy. Na stole 40 mln euro

Newcastle United dołączyło do rywalizacji o Evana N’Dickę z Romy - donosi "CaughtOffside". Od dłuższego czasu Iworyjczyk jest także na liście życzeń Arsenalu.

News Images LTD / Alamy (Photo by Alfie Cosgrove/News Images) Na zdjęciu: Eddie Howe

Walka o Evana N’Dickę nabiera tempa

Evan Ndicka trafił do Romy latem 2023 roku po udanych występach w Eintrachcie Frankfurt. Choć kontrakt środkowego obrońcy obowiązuje jeszcze przez trzy lata, Giallorossi mogą być zmuszeni do jego sprzedaży. Jeśli klub nie zakwalifikuje się do europejskich pucharów, będzie musiał pozyskać środki finansowe, a Ndicka jest jednym z najbardziej wartościowych zawodników. Włoski klub oczekuje 40 milionów euro za Iworyjczyka.

Zarówno Newcastle United, jak i Arsenal bacznie obserwują rozwój stopera. Eddie Howe uważa, że Ndicka doskonale wpasowałby się w jego taktykę. Z kolei Mikel Arteta nie ma obecnie pilnej potrzeby pozyskania nowego defensora, ale może zmienić zdanie, jeśli latem dojdzie do odejścia jednego z podstawowych zawodników.

Ndicka urodził się w Paryżu, a swoje pierwsze kroki w piłce stawiał w AJ Auxerre. Szybko trafił do młodzieżowych reprezentacji Francji, jednak z czasem zdecydował się reprezentować kraj swoich przodków – Wybrzeże Kości Słoniowej. W bieżącym sezonie rozegrał już 43 mecze, w których strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę.