Amadou Onana jest kandydatem do wzmocnienia Newcastle United. Piłkarz Evertonu znalazł się na liście życzeń Srok, które chcą ściągnąć nowego pomocnika.

fot. Imago/PRiME Media Images Na zdjęciu: Amadou Onana

Newcastle United planuje transfery pod kątem przyszłego sezonu

Na liście życzeń Srok znajduje się Amadou Onana

Belgijski pomocnik liczy na opuszczenie Evertonu już tego lata

Newcastle planuje transfery. Chce pomocnika Evertonu

Newcastle United cierpi z uwagi na problemy kadrowe w środku pola. Miniony sezon był dla Srok bardzo udany, bowiem zakończył się awansem do Ligi Mistrzów. Latem na St. James’ Park trafił Sandro Tonali, co po raz kolejny udowodniło, jak wielkie aspiracje mają klubowe władze. Wydarzenia z ostatnich miesięcy pokazują natomiast, że kadra zespołu nie była wystarczająco przygotowana na różne zdarzenia losowe.

Tonali został zawieszony za udział w aferze bukmacherskiej, a Joelinton doznał poważnej kontuzji i wypadł z gry do końca sezonu. Negatywnie przekłada się to na wyniki Newcastle United, któremu trudno będzie powtórzyć wyczyn z minionej kampanii. Aby w przyszłości nie doprowadzić do podobnej sytuacji, klub pracuje nad wzmocnieniami.

Na radarze Srok znajduje się Amadou Onana, w przeszłości łączony z Arsenalem, Liverpoolem czy Manchesterem United. Pomocnik rozgrywa kolejny udany sezon i jest jednym z najlepszych na swojej pozycji w całej Premier League. Wobec problemów Evertonu, który może zakończyć sezon spadkiem do Championship, transfer Belga staje się bardziej prawdopodobny. Aktualnie jest wyceniany na około 50 milionów euro.

